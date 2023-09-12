中國被控在英國國會安插間諜！《衛報》分析疑點：目標恐有這群人

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該男子是1名20多歲的英國公民，擁有國會通行證，他於3月因涉嫌違反《官方保密法》在愛丁堡被捕，同時還有另1名30多歲的男子在牛津郡被拘留，2人均已被暫時保釋。
目前還不清楚男子可能接觸到了哪些敏感資訊，據悉他曾與一些高級保守黨議員有過接觸，包括下議院外交事務特別委員會主席卡恩斯（Alicia Kearns）、英國保安事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）。
雖然英國警方和多數媒體都沒有揭露這位研究員的身分，但《泰晤士報》聲稱他叫卡什（Chris Cash），出身愛丁堡一個富裕的醫師家庭，曾在聖安德魯斯大學攻讀歷史，並到中國浙江省杭州市一間國際學校教授英國文學2年。安全官員認為，他在中國生活和工作期間被招募為特工，隨後回到英國「滲透」批評北京政權的政治網絡。
被指控者說了什麼？
該男子透過聲明，強烈否認有任何不當行為，聲稱自己完全是無辜的，並表示自己一直在努力教育其他人，應該了解中國共產黨帶來的挑戰和威脅，指控媒體報導過於誇大。
產生哪些政治影響？
有些保守黨議員對中國間諜可能在議會內部一事感到憤怒，而且在《星期日泰晤士報》上週末披露此事前，他們當中很多人甚至都沒被告知。另有少數議員雖然先前已經知曉，但被要求不要走漏風聲。
這件事重新引發了保守黨關於中英關係的激辯，鷹派議員希望正式將北京指定為「威脅」，而不僅僅是「戰略挑戰」。
中國是否有在監視英國的國會議員？
答案幾乎是可以肯定的。中國的情報和間諜網之大，足以在海內外收集資訊。軍情六處前負責人楊格（Alex Younger）11日警告，英國應該準備好因應滲透行為。
不過，也有專家對此提出質疑，認為中國不太可能派卡什這種等級的人監視國會，直言「不明白中國為什麼要花費間諜資源來了解卡恩斯和圖根哈特的看法」，畢竟這2人都沒有隱瞞自己對中國的態度；如果中國是認真要收集情報，或許就會試圖對一些平常比較低調的保守黨議員下功夫。
「香港自由委員會基金會」（Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）的英國兼歐盟主任薩巴赫（Mark Sabah）則表示，受到最大影響的可能並不是議員，擔心如果有任何消息被洩露給北京，則那些與英國議員分享個人資訊的民主運動人士可能會面臨風險，比如西藏、香港和其他受到中共迫害者，他們需要安全的管道來進行遊說。
雖然有關這樁間諜案，很多細節仍是撲朔迷離，卡什也不算真正的政壇要角，但像他這樣出身英國上流家庭、平常也會發表質疑中國言論的人，若證實真的被策反，對英國的國家安全恐怕仍是不小的打擊，因此不少政界人士都跳出來，希望政府給個交代，並說明最新案情調查進度。