蔡英文起草「兩國論」釀國軍失中線優勢！112年國防報告書避談
國防部今（12）日例行記者會公布《中華民國112年國防報告書》，全篇分為區域情勢、國防戰力、政策興革、國防治理、榮耀傳承等章節。但是在「1949年迄今中共對臺政策及威脅升高分析圖」中列出1949年之後對台威脅階段，但是獨漏1999年時任陸委會主委蔡英文起草、總統李登輝發表「兩國論」後，導致空軍海峽中線以西控制權喪失。對此，國防部表示，沒有特別考量。
記者呂炯昌／台北報導
《中華民國112年國防報告書》在國防戰力章節中，於第66、67頁以「1949年迄今中共對臺政策及威脅升高分析圖」表列對台威脅階段，包括「武力解放、和平解放、和平統戰」、「和平統一、一國兩制時期」、「一國兩制台灣方案（不放棄武力犯台）」等三個時期。
媒體詢問《中華民國112年國防報告書》「和平統一、一國兩制時期」中提到共機飛離沿海、抵近中線，納入1987年解除戒嚴、1995與1996年台海飛彈危機，卻未納入1999年「兩國論」發表後，導致空軍海峽中線以西控制權喪失，是否有特別考量？對此，戰略規劃司國防政策處處長許云甄表示，沒有特別考量，因為圖表沒有辦法呈現很細的東西。
1999年7月9日，李登輝接受德國媒體訪問時提出兩岸屬於「特殊國與國關係」，又稱為「兩國論」，當時的兩國論由時任陸委會主委蔡英文起草，美國柯林頓政府當時認為兩國論已經帶給中國大陸和美國雙方「更多困難」，但是反對中國以武力解決台灣問題。
李登輝提出「兩國論」後，累計近千架共軍戰機逼近海峽中線，令空軍忙於升空攔截應付，目的試圖逼迫台灣方面收回「兩國論」。最後，在美國的強力介入下，國軍被迫放棄海峽中線以西的領空，喪失半壁江山，現在僅有往來金門與馬祖的空軍運輸機、行政專機能飛越中線以西。