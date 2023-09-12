7-11「拉拉熊20週年小物」全台首登場！拉拉熊、小黃雞一次到齊
懶萌教主拉拉熊20周年慶，7-11搶先全台曝光「拉拉熊20周年」限定圖樣，推出集點換購活動，共有30款懶萌周邊商品，4大人氣角色拉拉熊、小白熊、小黃雞、茶小熊萌萌噠超萌齊登場，包括外出生活用品，包含陶瓷疊疊馬克杯、陶瓷烤盤、感應式垃圾桶等。同時，全家獨家開賣加倍佳氣泡飲品，原價35元一瓶，10月3日前兩瓶優惠價59元。
記者鍾怡婷/綜合報導
【拉拉熊20周年超萌生活集點送】：9月20日下午3點起至10月29日前（贈品兌換至10月31日）會員消費滿40元贈1點集點活動電子點數（部分商品除外），集滿6點加價購1款。9月20日前消費不限金額可直接換購，25日後即點加價購。
📍陶瓷烤盤（共2款）：消費不限金額+299元換購；滿6點+299元
📍陶瓷疊疊馬克杯（共4款）：消費不限金額+149元換購；集滿6點+149元
📍收納置物盒（共2款）：消費不限金額+149換購；集滿6點+149元
📍感應式垃圾桶（共2款）：消費不限金額+699換購；集滿6點+699元
📍雙面四季被（共2款）：消費不限金額+699換購；集滿6點+699元
📍時鐘置物櫃（共2款）：消費不限金額+599換購；集滿6點+599元
📍桌上收納鐵櫃附鏡（共2款）：消費不限金額+399換購；集滿6點+399元
📍三孔USB供應器（共2款）：消費不限金額+399換購；集滿6點+399元
📍連帽毛毯（共2款）：消費不限金額+399換購；集滿6點+399元
📍絨毛娃娃（共3款）：消費不限金額+399換購（21cm拉拉熊、20cm小白熊款）；消費不限金額+299元換購（12cm小黃雞款）。
📍OUTDOOR - 拉拉熊後背包（共3款）：消費不限金額+899換購；集滿6點+899元
📍OUTDOOR - 拉拉熊側背包（共2款）：消費不限金額+599換購；集滿6點+599元
📍OUTDOOR - 拉拉熊零錢包（共3款）：消費不限金額+299換購；集滿6點+299元
📍甜蜜約定黃金墜飾 拉拉熊 -兔兔風墜飾：消費不限金額+11880元換購
📍甜蜜約定純銀 拉拉熊手鍊：消費不限金額+2800元換購
📍甜蜜約定拉拉熊-紅包黃金飾組：消費不限金額+2200元換購
📍甜蜜約定拉拉熊-大頭銀墜：消費不限金額+2580元換購
同時，全家獨家開賣加倍佳氣泡飲品，草莓奶油口味將草莓果香和奶油的香甜完美結合，一入口就冒出草莓奶油獨特甜甜香氣；葡萄口味更像是一顆融化冰鎮過的葡萄口味棒棒糖，搭配暢快氣泡增添涼爽感。
全新草莓奶油、葡萄口味氣泡飲，即日起只在全家獨家上架，原價35元／瓶，即起至10月3日前購買2瓶，優惠價59元，任一瓶氣泡飲與加倍佳棒棒糖合購價39元。