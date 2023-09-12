聖嬰現象發威！印尼高溫乾旱、野火頻傳 稻米產量預估減少7%
受到聖嬰現象影響，印尼出現4年來最乾旱的天氣，今年進入乾季後，因連日高溫、野火頻傳，導致消防人員疲於奔命。更糟糕的是，因為天氣太熱，幾乎沒有下雨，農作物嚴重歉收，過去稻米收成每公頃可達5公噸，今年可能只剩3公噸。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據印尼國家災難管理局統計數據顯示，今年1至8月已接獲近500起森林大火的通報。過去泥炭地較多的蘇門答臘和加里曼丹，曾在2015年發生大規模森林大火，燒毀面積超過200萬公頃樹林，造成160億美元經濟損失，更導致印尼和鄰國飽受霧霾籠罩。
除了各處野火不斷之外，更令人擔憂的是，因乾旱天氣導致的糧食短缺問題。據了解，印尼西爪哇省4月以來，幾乎沒下過雨，稻米供應勢必受到影響，預估可能歉收7%。印尼是全球第3大稻米生產國，僅次於中國和印度，一旦印尼稻米供應減少，全球糧價一定會隨之飆高。
印尼國家食品局局長估計，今年印尼的稻米產量預估減少7%，目前米價從每公斤0.9美元上漲至0.98美元，漲幅在9% 左右，接下來要靠進口稻米才能穩定價格。印尼政府為了幫助低收入家庭不受糧價上漲影響，將會撥款5億美元提供援助。