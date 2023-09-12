金鐘女配角入圍大熱門！賴佩霞「這」角色演太好 被敲碗出來參選
先前在國內爆紅的政治幕僚劇《人選之人-造浪者》，因為劇情貼近台灣選舉現況，加上演員們精湛的演技，讓觀眾有著很強烈的印象衝擊，在Netflix短短上架幾天就造成轟動。隨著2023年第58屆金鐘獎入圍名單公布在即，不少網友都紛紛點名該劇，認為劇中演員們的好表現，應該會是這次入圍大熱門，其中像是60歲資深藝人賴佩霞，就在這次的演出中吸粉無數，甚至還有網友開玩笑敲碗希望她能真的出來參選！
生活中心/綜合報導
歌手出身的賴佩霞，除了有動人的嗓音外，在戲劇、電影的演出上也時有佳作，不僅參與過像是《預支未來》、《人選之人-造浪者》等電視劇，過去也有參與像是《揭大歡喜》、《只要一分鐘》等電影演出。這回在《人選之人-造浪者》中，飾演公平正義黨的總統候選人林月真，以一頭幹練短髮出鏡，舉手投足間不僅傳達了知性美，也將「林月真」身為女性候選人，細心、真摯，並且將其溫暖關懷各族群的性格完美詮釋。
劇中林月真為了貼近選民，親自下鄉和新住民互動的橋段，更是圈粉無數，溫暖的形象，讓她成為好感度極高的候選人，賴佩霞憑藉著精湛的演技，順理成章成為這次劇類女配角的入圍大熱門，不少觀眾都被她的演技打動、入戲很深，也難怪網友要敲碗，讓她在現實生活中也能出來參選！
而《人選之人─造浪者》，真實反映了台灣的政治生態與民主選舉，劇中提及廢死、性別平權等，「敏感地帶」的政治議題，除了是金鐘獎戲劇類入圍大熱門之外，公視也宣布將從10月28日起，在公視頻道播出，讓台灣觀眾有機會再一次欣賞這齣台灣第一部政治幕僚劇。