酷航飛東京3188元！「年度大促」現在開搶 虎航推北海道滑雪行程
▲酷航「年度大促」現在開搶冬季超值優惠，經濟艙單程飛首爾2788元、飛東京3188元，飛北海道含稅最低不到6000元。台灣虎航看好北海道冬季熱潮，攜手Club Med推出滑雪行程。（圖／酷航提供）
記者蕭涵云/綜合報導
2023-09-12 12:31:49
熱愛旅遊的民眾又有划算機票可以入手！酷航「年度大促」今（12）日起即刻開搶，經濟艙單程飛首爾2788元、飛東京3188元，飛北海道含稅最低不到6000元，連新加坡、馬來西亞和峇里島都有冬季超值優惠。而台灣虎航也看好北海道冬季旅遊熱潮，攜手Club Med推出滑雪行程搶攻年底商機。
蟬聯SkyTrax「 全球最佳長途低成本航空」的酷航，今起限時1周展開「年度大促」，祭出冬季超值優 惠。推薦民眾鎖定年底滑雪熱門目的地，北海道因得天獨厚的鬆軟粉雪，成為國人最愛的滑雪天堂；搭配札幌白色燈節及札幌雪祭，更是最吸引台灣民眾的打卡聖地；而東京浪漫的冷冽夜景，也是不少時髦旅人必朝聖所在。除了日本，滑雪者也熱愛造訪韓國，搭配「 冰雪之宮」景福宮，並享受汗蒸幕來趟身心舒暢的旅程。 酷航「年度大促」今起即刻開搶，經濟艙單程飛首爾2788元、飛東京3188元，飛北海道含稅最低不到6000元，連馬來西亞和峇里島都有冬季超值優惠；最划算的新加坡，更是單程經濟艙只要2688元。業者還透露，這次促銷包含酷航波音787機型豪華經濟艙ScootPlus促銷價，相當值得入手。 ▲酷航2023冬季促銷方案。（圖／酷航提供） 而台灣虎航也看好北海道冬季旅遊熱潮，攜手Club Med推出滑雪行程搶攻年底商機。據Club Med透露，截至目前為止，與 2022 年解封後的雪季同期相比，業績已大幅激漲近 1.5 倍，其中日本北海道佔 8 成；且從近期訂單數據觀察到，有越來越多的滑雪客提前至少 3 個月開始預訂今年 12 月出發的滑雪假期。 ▲台灣虎航攜手Club Med，推出日本北海道滑雪行程，搶攻年底冬季旅遊商機（圖／記者蕭涵云攝） 全包式滑雪假期 Club Med 聯手台灣虎航，推出 12 月出發的滑雪快閃優惠，凡於即日起至10月31日期間，訂購「Club Med 北海道雪村 5 天 4 夜行程」，包括Club Med Tomamu、Club Med Kiroro Peak 行館、Club Med Kiroro Grand 本館、Club Med Sahoro通通都適用， 搭配台灣虎航「桃園－札幌（新千歲）」來回機票，每人最低 62800 元起。 ▲Club Med Kiroro Peak鄰近日本海，每年冬季最高降雪量可達21公尺，是北海道雪場降雪量之冠！雪季長達160天，至5月初都能夠享受滑春雪樂趣。（圖／記者蕭涵云攝） 最好康的是，前 100 名入住 Club Med Sahoro 雪村 4 晚的旅客（限 4 歲以上），還將直接贈送「全套雪具 1 日免費租借」，從雪鞋、雪板、雪杖、安全帽一應俱全，價值 1800 元裝備幫忙打點好。 ▲楊千霈享受Club Med Sahoro的戶外加拿大浴。滑雪後泡完湯再享受美食，絕對是人生一大樂事。（圖／Club Med提供） ▲前百名入住 Club Med Sahoro 雪村，還贈送全套雪具租借服務。（圖／記者蕭涵云攝）