數位衝擊！7成2師完成數位教學培訓　潘文忠：盼明年達百分百

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另外，參與攜帶載具回家學習計畫（Take-Home Student Device，THSD）的學生在課後使用學習平台學習，學習成效也高於未使用的學生，而且透過教師正確引導學生使用平台學習，還能提升學生自主學習能力，並且培養將載具用於學習的正確觀念。郭伯臣說，未來會研議依載具的使用情形，及數位輔助學習成效提升的情形，以THSD方式增加載具量。
潘文忠致詞時提到，推動數位學習的過程中，教學現場的教師是重要關鍵，未來將更新數位教學指引協助教師增能有方向及作法可依循，期望2024年達成所有中小學教師完成培訓的目標。另外也持續發展讓學生感興趣易理解數位教材及人工智慧學習平台，幫助孩子學習，期許在這個數位世代裡，讓孩子在數位學習有更好的應用，也希望老師能善加運用資源帶領學生學習，成為有魅力的教學者。
今天論壇安排教育部資科司長李政軒、台灣微軟股份有限公司總經理陳守正、國立台灣大學教葉丙成等專家學者，針對「全球視野下數位學習政策的發展與挑戰」、「新時代數位學習教學法」、「應用學習分析提升學習成效」和「生成式AI輔助數位學習」等4大議題進行研討，最後藉由圓桌論壇的腦力激盪與深度討論，精益「未來中小學數位學習方案2.0」構想。
國立台中教育大學副校長黃國禎分享國際數位學習推動趨勢，提到各國對於如何透過科技增強教學品質的議題非常重視，聯合國教科文組織2023年提出倡導公共化與普遍化（包括免費或低成本）的數位學習資源與平臺，並加強教師數位教學知能，建立教育科技評估機構及訂定評估標準等建議，提供我國數位學習未來推動方向。
台北市立大學教授黃思華認為，在新時代的數位學習環境中，須要重新思考和調整教學策略，以確保學生能適應數位學習模式，並從中習得數位素養和自主學習能力。教師應強化數位學習平台及載具在課堂的運用，透過合作學習、翻轉課堂教學、遊戲化和互動內容、混合式學習、評估和回饋等方式，達到適性化及個人化學習。
亞洲大學副校長曾憲雄表示，基於生成式AI對輔助數位學習的挑戰，在中小學教育領域應用AI應更加注重培養學生的創造、協作和互動、自主學習和解決問題等能力。
教育部說，透過公私共同協力為中小學數位學習挹注能量，深耕數位時代人才培育，運用數位科技，破除學習時間和場域限制，達到「教室無邊界、學習穿時空」目標，亦可促進數位平權及擴大教育包容性，進而實現SDGs永續發展目標中的優質教育。