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數位衝擊！7成2師完成數位教學培訓　潘文忠：盼明年達百分百

▲教育部今（12）日舉辦中小學數位學習論壇，目前已有72%中小學教師完成數位教學培訓，教育部長潘文忠期許明年達百分之百。（圖／教育部提供）
▲教育部今（12）日舉辦中小學數位學習論壇，目前已有72%中小學教師完成數位教學培訓，教育部長潘文忠期許明年達百分之百。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

受疫情影響，數位浪潮加速席捲全球，各國均致力推展數位學習，教育部今（12）日在台大醫院國際會議中心辦理「教育部中小學數位學習論壇」，研討中小學數位學習未來推動方向和策略。針對教育部已發布「數位教學指引1.0」並加速教師數位教學培訓，目前已達72%中小學教師完成培訓，教育部長潘文忠致詞時表示，期望2024年達成所有中小學教師完成培訓的目標。

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教育部執行秘書郭伯臣介紹「推動中小學數位學習精進方案」推動情形與成果，全國各校已配發61萬臺學習載具，搭配新開發具互動性或遊戲式的數位內容，幫助老師降低教學負擔提升學生學習興趣。已發布「數位教學指引1.0」並加速教師數位教學培訓，目前已達72%中小學教師完成培訓，經過了1學年的推動結果顯示數位學習能幫助提升學習成效，例如科技化評量學習落後學生，使用「教育部因材網」數位學習平台進行學習的，於國、英、數成長測驗通過率比未使用學生高

另外，參與攜帶載具回家學習計畫（Take-Home Student Device，THSD）的學生在課後使用學習平台學習，學習成效也高於未使用的學生，而且透過教師正確引導學生使用平台學習，還能提升學生自主學習能力，並且培養將載具用於學習的正確觀念。郭伯臣說，未來會研議依載具的使用情形，及數位輔助學習成效提升的情形，以THSD方式增加載具量。

潘文忠致詞時提到，推動數位學習的過程中，教學現場的教師是重要關鍵，未來將更新數位教學指引協助教師增能有方向及作法可依循，期望2024年達成所有中小學教師完成培訓的目標。另外也持續發展讓學生感興趣易理解數位教材及人工智慧學習平台，幫助孩子學習，期許在這個數位世代裡，讓孩子在數位學習有更好的應用，也希望老師能善加運用資源帶領學生學習，成為有魅力的教學者。
 
今天論壇安排教育部資科司長李政軒、台灣微軟股份有限公司總經理陳守正、國立台灣大學教葉丙成等專家學者，針對「全球視野下數位學習政策的發展與挑戰」、「新時代數位學習教學法」、「應用學習分析提升學習成效」和「生成式AI輔助數位學習」等4大議題進行研討，最後藉由圓桌論壇的腦力激盪與深度討論，精益「未來中小學數位學習方案2.0」構想。

國立台中教育大學副校長黃國禎分享國際數位學習推動趨勢，提到各國對於如何透過科技增強教學品質的議題非常重視，聯合國教科文組織2023年提出倡導公共化與普遍化（包括免費或低成本）的數位學習資源與平臺，並加強教師數位教學知能，建立教育科技評估機構及訂定評估標準等建議，提供我國數位學習未來推動方向。

台北市立大學教授黃思華認為，在新時代的數位學習環境中，須要重新思考和調整教學策略，以確保學生能適應數位學習模式，並從中習得數位素養和自主學習能力。教師應強化數位學習平台及載具在課堂的運用，透過合作學習、翻轉課堂教學、遊戲化和互動內容、混合式學習、評估和回饋等方式，達到適性化及個人化學習。

亞洲大學副校長曾憲雄表示，基於生成式AI對輔助數位學習的挑戰，在中小學教育領域應用AI應更加注重培養學生的創造、協作和互動、自主學習和解決問題等能力。

教育部說，透過公私共同協力為中小學數位學習挹注能量，深耕數位時代人才培育，運用數位科技，破除學習時間和場域限制，達到「教室無邊界、學習穿時空」目標，亦可促進數位平權及擴大教育包容性，進而實現SDGs永續發展目標中的優質教育。

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