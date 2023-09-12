設百億學生海外圓夢基金　賴清德曝經費從這裡來！

民進黨總統參選人賴清德今（12）日召開「國家希望工程」國政願景發表會，公布「0到22歲」3階段政策牛肉，媒體關切在18至22歲政策中，所設立「百億學生海外圓夢基金」經費從何而來。賴清德回應，主要來自政府經費，也歡迎社會捐款。
記者陳佩君／台北報導
賴清德端出「0到22歲投資未來世代」3階段政策牛肉，分別是0歲到6歲、6歲到18歲及18歲到22歲階段。其中，在投資高等及技職教育部分，賴清德說，他會擴大國際招生及學術交流合作，吸引國際頂尖學者來台短期講學或任教，也會鼓勵國內大學與國外優質大學合作，推動雙聯學制與在台設立海外分校，另外也要設立「百億學生海外圓夢基金」，鼓勵青年開拓國際視野。
賴清德會後接受媒體提問，媒體關切「百億學生海外圓夢基金」經費從何而來？賴清德提到，主要來自政府的經費，也歡迎社會各界捐款、成就百億圓夢基金。
至於「0到22歲」將投入多少經費，是否會排擠到社福預算？賴清德回應，在提出諸多政策中，具體是「0到2歲」、增加育兒津貼部分是39億元；高中職免學費、公私立大學學費差距縮短等，約是219億元，再加上百億的青年圓夢基金。
賴清德提到，其他需根據事實，提出計畫後才有辦法計算，相信每塊錢都會花在刀口上，讓0到22歲年齡層的每個人，都能得到幫助。