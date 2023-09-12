基泰建設批北市府要搞垮企業　蔣萬安：我不在乎建商的眼淚

陷名車、豪宅、好朋友干政爭議　高虹安7分鐘獨白：虛心檢討

▲新竹市長高虹安為了著作權法案，來台北地院出庭（圖／記者葉政勳攝，2023.09.12）
▲新竹市長高虹安為了著作權法案，來台北地院出庭（圖／記者葉政勳攝，2023.09.12）

記者潘千詩／台北報導

新竹市長高虹安自上週開始不斷遭爆，有名車接送、住豪宅、「好朋友」干政等爭議。高虹安今（12）日北上前往台北地院開庭。開庭結束後她接受聯訪時表示，經歷過這些事後，已深切檢討，強調她過去不管在學業或就業上一直以來希望把事情做好，在專業領域上面全力拚，也許處理事情前，處理人的心情，可能更加重要，「已虛心檢討」，希望這些歷練而有所成長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
開庭結束後，對於近來的名車、豪宅等爭議，高虹安親自面對媒體。她說，最近有很多事，也想跟社會大眾再次說聲不好意思，其實現在是總統跟立委大選期間，因個人許多事情，一直佔用媒體版面，希望後續能盡量恢復到大家能關心政見或是真正影響大眾巨大利益的事件，包含超私進口蛋，等於是一個商業奇蹟，或是綠能電金等議題，大眾也需要一個答案。

▲新竹市長高虹安為了著作權法案，來台北地院出庭（圖／記者葉政勳攝，2023.09.12）
▲新竹市長高虹安為了著作權法案，來台北地院出庭（圖／記者葉政勳攝，2023.09.12）
談及搭乘私家車爭議，是否有涉貪、收賄的問題，高虹安表示，廉政署、新竹地檢署也已進入調查，昨天她也完成新竹市政府政風處的面談跟調查，也出示她搭乘司機，司機如果用私家車載送她跑公務行程，她都有匯款證據，昨天已經跟政風處出示匯款證據。

外界質爆料施淑婷的名車接送，高虹安說，這真的是「烏龍爆料」，施淑婷的白色Infiniti只是停在市府停車場，完全沒有載送過她，她也沒搭過施的車，對於施淑婷當時是發言人，覺得很不好意思把她捲入風波，但施淑婷也對造謠者提出告訴，就靜待政風處的報告，應該可以還大家一個清白。

針對豪宅爭議，高虹安說，租屋是她朋友李（忠庭）先生在處理，她自己是住在新竹市15年的社區大樓，後續如果有機會，若已經有告發，會請李先生將租約、租賃等資訊來報告，這塊請讓司法有一個純淨的空間做處理。

高虹安也針對人事爭議所提到的跨年部分加以說明。高虹安說，新竹縣市，也就是她跟楊文科縣長已經達成共識，「今年不會辦跨年活動，更沒有所謂外人可以干涉、喬事的空間」，這些也跟政風處說了，昨天有跟政風處長提及，希望可以在3天內約談新竹市政府包含局處首長、機要秘書，了解是否有接觸的狀況，聲明稿已經說明過，今天只是再跟大家說明一次，也謝謝社會大眾關心，希望能回歸到政策或市政上的討論。

據了解，新竹市政府政風處昨已約談高虹安，不排除下一波將約詢高虹安「好朋友」李忠庭、建商及屋主，釐清豪宅租賃過程是否違反《公務員廉政倫理規範》或涉貪等情形。

另外，新竹市議會民進黨團總召陳建名昨已向新竹地檢署告發高虹安涉嫌貪汙，檢方將分「他字案」偵辦。

搭小黃現身！論文涉侵權案今開庭　高虹安僅小聲說「謝謝」

查北市府官員當建商「門神」　北檢、廉政署最新動作

高虹安拿議會當理由向法院請假　結果會議紀錄沒有高虹安

高虹安名車、豪宅爭議　廉政署命竹市政風處「積極」了解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞