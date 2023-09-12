陷名車、豪宅、好朋友干政爭議　高虹安7分鐘獨白：虛心檢討

我是廣告 請繼續往下閱讀
談及搭乘私家車爭議，是否有涉貪、收賄的問題，高虹安表示，廉政署、新竹地檢署也已進入調查，昨天她也完成新竹市政府政風處的面談跟調查，也出示她搭乘司機，司機如果用私家車載送她跑公務行程，她都有匯款證據，昨天已經跟政風處出示匯款證據。
外界質爆料施淑婷的名車接送，高虹安說，這真的是「烏龍爆料」，施淑婷的白色Infiniti只是停在市府停車場，完全沒有載送過她，她也沒搭過施的車，對於施淑婷當時是發言人，覺得很不好意思把她捲入風波，但施淑婷也對造謠者提出告訴，就靜待政風處的報告，應該可以還大家一個清白。
針對豪宅爭議，高虹安說，租屋是她朋友李（忠庭）先生在處理，她自己是住在新竹市15年的社區大樓，後續如果有機會，若已經有告發，會請李先生將租約、租賃等資訊來報告，這塊請讓司法有一個純淨的空間做處理。
高虹安也針對人事爭議所提到的跨年部分加以說明。高虹安說，新竹縣市，也就是她跟楊文科縣長已經達成共識，「今年不會辦跨年活動，更沒有所謂外人可以干涉、喬事的空間」，這些也跟政風處說了，昨天有跟政風處長提及，希望可以在3天內約談新竹市政府包含局處首長、機要秘書，了解是否有接觸的狀況，聲明稿已經說明過，今天只是再跟大家說明一次，也謝謝社會大眾關心，希望能回歸到政策或市政上的討論。
據了解，新竹市政府政風處昨已約談高虹安，不排除下一波將約詢高虹安「好朋友」李忠庭、建商及屋主，釐清豪宅租賃過程是否違反《公務員廉政倫理規範》或涉貪等情形。
另外，新竹市議會民進黨團總召陳建名昨已向新竹地檢署告發高虹安涉嫌貪汙，檢方將分「他字案」偵辦。