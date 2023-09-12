博士論文侵權案開庭　高虹安：接下來看有無機會調解

台北地院審理新竹市長高虹安涉嫌違反著作權法案，今（12）日傳喚高虹安出庭。法院閉門調查將近1小時結束。對於博士論文被控涉嫌侵權，高虹安說，今天開庭過程相當順暢，接下來就看有沒有機會達成調解，讓從選舉中跑出來的事件能有圓滿結局。 我是廣告 請繼續往下閱讀 高虹安近來身陷名車接送、住5000萬豪宅、好朋友干政、法院傳喚卻請假等爭議，因此台北地院今天開庭，吸引大批媒體前來。高虹安開完庭後說，原本今天是私人行程，沒有安排受訪，但現場媒體很多，社會大眾又很關心，還是要跟大家說聲謝謝。高虹安表示，今天資策會著作權開庭，很感謝法官在事前已將雙方的書狀非常仔細看過，今天的開庭過程相當順暢，也訂下後續調解時間，接下來應該會先看調解，有沒有機會可以達成協議，讓從選舉當中跑出來的事件，能有一個圓滿結局。針對外界對她的指控，高虹安表示，之後的案件希望尊重法官的審判，相信法官依據客觀證據公正審判，還給地院一個純淨的辦案空間。陷名車、豪宅、好朋友干政爭議 高虹安親上火線說明：虛心檢討搭小黃現身！論文涉侵權案今開庭 高虹安僅小聲說「謝謝」查北市府官員當建商「門神」 北檢、廉政署最新動作高虹安拿議會當理由向法院請假 結果會議紀錄沒有高虹安