台籃失速列車／傳中信醞釀成立第四聯盟當霸主 PLG剩3隊將邊緣化
今年夏天台灣籃壇既混亂又動盪，從ME TOO 事件延燒開始，黃金世代球星楊敬敏遭殃，接下來PLG執行長陳建州也被捲入、被迫下台，連代理者周崇偉也被網友「出征」，似乎已預告「台籃失速列車」已經啟動。接下新竹攻城獅阿拉薩狀元籤成空氣，林秉聖雙包案，中華籃協也因U16亞錦賽沒資格案處理失當成砲灰，樁樁件件都讓台籃躍上新聞版面，也讓謠傳、流言四起，如今還傳出中信醞釀明年在台灣成立第4個籃球聯盟。
運動中心/專題報導
籃球自媒體「二哥Real Talk」爆料指出，某建設公司老闆準備競選下一任的籃協理事長，同時與中信創立一個新聯盟，與SBL、T1和PLG聯盟打對台。此番言論一出，也再度掀起討論。
新聯盟若成立 PLG恐邊緣化
根據消息中指出，此聯盟並不打算成找新球隊，而是從T1和PLG聯盟中邀請，若此受邀名單成真，下個球季的職籃板塊將出現大變動，PLG剩3隊，T1剩4隊，新聯盟5隊成為最大聯盟，但此消息並未被證實。
近年台灣已有SBL、T1和PLG三聯盟並立，初期PLG聲勢最高，也獲得最大的主導權和聲量，從去年選秀會可以看出，即戰力選手幾乎一面倒投入PLG選秀，而T1多個球隊選到「空氣」，但隨這陳建州下台，強弱板塊也跟著位移，不僅大物新人林信寬和高錦瑋都加入T1聯盟，順便連PLG選秀狀元阿拉薩都一併挖走，加上林秉聖雙包案，T1又是得利的一方，也讓PLG顏面無光。
台籃失速列車開到何時? 暫時無解
目前台灣籃壇缺乏一個具有公信力且權威的組織或仲裁者，預料惡性競爭的態勢仍無解，注定「台籃失速列車」還會繼續奔馳。