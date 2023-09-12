中選會否決郭台銘「科技連署」 黃士修批行政打壓：一隻手被砍斷
針對鴻海創辦人郭台銘團隊規劃採「科技連署」方式，盼讓民眾自行拍攝身分證後，上傳至郭台銘「LINE@」，再至最近連署站點簽名。然而，中選會主委李進勇今（12）日則回應，格式需清楚載名身分證影印或掃描，需用浮貼方式至表格。此言一出，形同科技連署遭到否決。對此，郭台銘競選辦公室發言人黃士修稍早受訪批中選會「行政打壓」，如同神鵰俠侶中的楊過一樣，一隻手被砍斷。
記者翁子竣／台北報導
黃士修今受訪表示，中選會現明顯是行政打壓，回覆更是不斷跳針，他們申請使用電子套印身分證影本在紙本連署書上，中選會拒絕承認，但在政府的公部門中，有許多公文書是採用數位簽章跟電子套印。
黃士修提到，之前有小道消息指出，府院那邊要用行政手段來卡，中選會則回覆他們依法行政，但他們上週去函詢問，根據選罷法的哪一條規範，訂定要用剪下服貼的方式，而中選會就開始跳針，說20年來都這樣做。
黃士修指出，20年前親民黨主席宋楚瑜連署，當時並沒有智慧型手機，也沒有這些數位工具，20年後的今天，蔡政府都成立了數位發展部，還找了唐鳳當數位部長，中選會還在堅持二十年前的做法？他強調，法律並沒有任何一個字規定，要用影印、剪貼的方式，明顯就是政治操作，民進黨害怕郭台銘出來選。
不僅如此，黃士修也形容他們現在像是神鵰俠侶的楊過，「一隻手被砍斷了，那我們另外一隻手就要練得更強壯，才能舉得起玄鐵重劍」。他直言，最近這幾天都在密集跟廠商開會，承租全國各地場地，並雇用人力來做全國連署站點，回歸最傳統紙本方式。