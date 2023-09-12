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竹縣府4天開挖12噸污泥　鳳山溪污泥徹底清除

▲竹縣環保局於上周五徹底清除溪流受污染底泥約12噸、共13袋太空包，至今年底仍會繼續加強監測飲用水及河川水質，保障鄉親用水安全。（圖／新竹縣政府提供）
▲竹縣環保局於上周五徹底清除溪流受污染底泥約12噸、共13袋太空包，至今年底仍會繼續加強監測飲用水及河川水質，保障鄉親用水安全。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

新竹縣關西鎮鳳山溪今年6月間遭到艾斯巴達公司涉嫌污染，縣府環保局長蕭宏杰今（12日）在縣府主管會報上報告指出，環保局4日到現場勘查鳳山溪水位，發現水位高度足以執行清除底泥工作，因此在隔天一直至8日，連續4天將艾斯巴達公司下方的消波塊周遭受污染底泥清除完畢，且現場也已無臭味。

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環保局指出，艾斯巴達公司涉嫌污染鳳山溪，新竹縣政府除重罰960萬餘元，縣府環保局也因應該公司消極不清除污泥而主動介入清除，並向中央提報緊急應變計畫。經陸續處理後，環保局於上周五徹底清除溪流受污染底泥約12噸、共13袋太空包，至今年底仍會繼續加強監測飲用水及河川水質，保障鄉親用水安全。

蕭宏杰說明，本次處理範圍自艾斯巴達公司邊坡下底層及消波塊內土壤，現場吊離污染處的消坡塊後，向下挖除河床底泥約1公尺深土層，以確保徹底清除污染物。在清除污染物作業前，也分別在施作點下游20公尺及80公尺處，架設多層吸油索進行吸附作業，以避免作業期間有污染物外洩造成二次污染。8日再針對潮音禪寺鄰岸下方等處勘查，也確定已無受污染物，完成本次應變作業。

蕭宏杰表示，本次清除作業共清理出13袋太空包污泥，今天上午也派員前往執行監測及採樣溪水及底泥，確保受污染底泥已清除完畢。而今後直至今年底，每月仍會繼續加強監測鳳山溪水質以及自來水廠飲用水採樣，保障鄉親用水安全。

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