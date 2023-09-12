強尼戴普睽違3年回來了！《杜巴利伯爵夫人》畫濃妝、秀流利法語
強尼戴普勝訴後揮別家暴前妻安柏赫德醜聞，今年5月以新片《杜巴利伯爵夫人》登上坎城紅毯出席首映，本片榮膺坎城影展開幕片，首映後於法國院線正式上映，首週便拿下法語片票房冠軍，累積破億台幣票房。而這部話題之作，將在今年10月登上台灣院線，為強尼戴普睽違3年再回歸大銀幕演出。
記者黃雅琪／綜合報導
好萊塢巨星強尼戴普，自2018年起深陷與前妻安柏赫德的家暴疑雲，儘管雙方各執一詞，但期間因輿論風向重創形象，也導致強尼戴普痛失許多演出機會；2022年法院判決強尼戴普勝訴，其演藝之路仍未見起色，直至法國才女導演麥雯的邀約演出《杜巴利伯爵夫人》，強尼戴普才終於有了復出的曙光。
以18世紀法國為背景的時代巨作《杜巴利伯爵夫人》，風光榮膺2023年坎城影展開幕片，也成為了強尼戴普宣告強勢回歸的第一步。電影取材自法國歷史人物杜巴利伯爵夫人，聚焦在她與法王路易15相識、相戀，並在法國王室引來軒然大波的經過。
電影重金打造還原18世紀凡爾賽宮內的奢靡，並由法國導演麥雯自編自導自演出放蕩不羈的女主角「杜巴利伯爵夫人」，與強尼戴普飾演的「路易15」有多場對手戲，他在本片獻出從影生涯首度全片法語的流利演出，身著一襲宮廷華服、頂著濃妝，飾演這名歷史形象矛盾的法國國王。《杜巴利伯爵夫人》10月20日全台上映。