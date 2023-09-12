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特企／安達人壽熱血相挺社會公益　祭出優惠鼓勵捐血

▲安達人重視公益活動，每年舉辦公益捐血活動，鼓勵員工跟民眾熱血參與。(圖／品牌提供）
▲安達人重視公益活動，每年舉辦公益捐血活動，鼓勵員工跟民眾熱血參與。(圖／品牌提供）

本報訊

為鼓勵民眾參與公益捐血活動，安達人壽宣布實施捐血免體檢額度優惠條件，成功捐血者購買投資型保險時，可享免體檢額度最高達2,000萬元，期望協助保戶做人身風險與投資規畫的同時，也能替社會公益盡一份心力。

近年受到疫情影響，全台捐血意願明顯下降，即便隨著政令鬆綁，生活陸續恢復常軌，然而要讓民眾重拾過去的捐血習慣，尚需要更多時間跟推廣。安達人壽推出捐血免體檢優惠條件，旨在鼓勵民眾建立捐血習慣，並幫助更多有需要的人。

安達人壽表示，客戶購買投資型保險時，若提供一年內符合捐血標準的檢驗報告，依據不同的年齡可享有更高的免體檢投保額度，其中35歲以下最高額度可達2,000萬元。安達人壽關心保戶健康，也鼓勵保戶定期捐血做公益，保戶投保滿一年後持續捐血，只要提供捐血證明還可獲得「智慧電子跳繩」，讓保戶可輕鬆又時尚的守護健康。

捐血不僅可以助人，還能維持體內鐵質平衡，提高新陳代謝，促進心血管健康等。再者，捐血之前必須先量體溫、脈搏、血壓以及血紅素數量，後續作業包括將採集血液進行多種檢驗測試，其實也是一種小型基礎健康檢查。建議民眾為能保有持續捐血的優良體況，日常生活應提高對身體的關注度，更加了解自己健康狀況。

安達人壽向來重視公益活動，自2016年起固定舉行愛心捐血活動，邀請公司員工及周邊民眾一同響應。根據台北捐血中心統計，2022年安達人壽共舉辦兩場公益捐血活動，並別獲得共計204袋熱血，期望能幫助延續他人生命，並將更多正能量傳遞出去。

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