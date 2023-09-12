續創高！ETF受益人突破520萬 人氣王00919規模站上300億
根據9月8日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，53檔台股ETF的受益人變化，最新一周增加109841人，總受益人續創新高，已突破520萬人大關，來到5249631人，統計今年來增加1055704人。進一步觀察上周受益人增加的台股ETF有29檔，觀察周成長率來看，00919群益台灣精選高息ETF成長26.72%人氣最佳，而00919的規模也在昨（11）日突破300億大關，來到311.42億。
記者許家禎／台北報導
00919群益台灣精選高息ETF在去年底受益人僅16925位受益人，9月8日人數已來到141212人，今年來成長734.34%，是今年來所有台股ETF（扣掉今年成立）受益人成長率最高的。00919即將在9月18日除息，本次基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.54元，連續兩次都配出0.54元，換算年化配息率都超過10%，是市場唯一一檔連續二次配息率超過10%的台股高息ETF，最後買進日是9月15日，投資人可多留意。
群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此，選股要同時兼具營運成長以及股息收益。再來，選股邏輯重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利（EPS）持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，也才不用過度擔心股價修正風險。