918試放國慶焰火　盧秀燕歡迎市民共同參與、秀出最佳觀賞點

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盧秀燕說，試放當晚會請民政局、觀旅局及區公所派員勘查，確認這些觀賞焰火地點的適合度，以進行後續的細部規劃、分散國慶夜的觀賞人流。她也歡迎民眾踴躍推薦公共空間的觀賞點，確認完整資訊後，市府將統一公告、推薦給民眾。
為維護民眾安全，9月18日國慶焰火試放當日將實施部分道路交通管制，「作業（佈彈）管制區」自中午12時起至焰火施放結束止，管制路段含中科路（經貿五路至敦化路二段）、啟航東路（啟航二路至啟航一路）、啟航路（啟航二路至敦化路二段)）等。
「施放（落焰）管制區」則於焰火施放前後管制，自晚間8時起至焰火施放結束止，管制路段包含中科路（經貿五路至大鵬路）、凱旋路（僑大八街至凱旋八街）及敦化路（凱旋路至經貿路一段）等，管制期間人車均禁止進入，請用路人遵循現場交管人員指揮，配合改道。
在公共運輸部份，少數公車及iBike站點將進行管制，市公車路線6、6副、25、88、525、綠4配合交管將改道，詳情可至台中市公車動態資訊網頁及台中公車APP（https://citybus.taichung.gov.tw/ ）查詢；另iBike站點「經貿五僑大八街口站」、「觸覺體驗區(經貿五路)站」、「自我體驗區（僑大八街）站」、「敦化凱旋路口站」、「中央公園（遊客服務中心）站」5站暫停營運，其餘站點維持正常營運，相關資訊可至微笑單車官方網站 ( https://www.youbike.com.tw/region/i/ )查詢。