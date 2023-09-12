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高允貞《Moving異能》要被殺了！李正河氣瘋變強　二代趙寅成誕生

▲《Moving異能》最新集數中，高允貞 （左圖右）將被梁東根殺害，趙寅成的兒子李正河（右）為了救她瞬間變強。（圖／Disney+）
▲《Moving異能》最新集數中，高允貞 （左圖右）將被梁東根殺害，趙寅成的兒子李正河（右）為了救她瞬間變強。（圖／Disney+）

記者陳雅蘭／綜合報導

Disney+熱門影集《Moving異能》最新集數預告出爐，「旌元高中」確定被北韓異能者包圍，二代異能學生們將面臨危機。跟斗植（趙寅成 飾）一樣擁有飛行能力的北韓飛行怪物鄭俊華（梁東根 飾），直接拿喜秀（高允貞 飾）開刀，順利激發斗植的兒子奉皙（李正河 飾）的飛行潛能，奉皙英雄救美是否成功，備受期待。

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▲九龍浦（右）跟美賢多年後，在「旌元高中」相遇。（圖／Disney+）
▲九龍浦（中）跟美賢（左）多年後在「旌元高中」相遇。（圖／Disney+）
《Moving異能》最新預告中，可看到洙源／代號：九龍浦（柳承龍 飾）跟美賢（韓孝周 飾）相隔多年於「旌元高中」再相會，2人目的如一：保護同班兒女的安全，但他們假裝不認識，避免被孩子的班導師崔日煥（金熙元）察覺。

洙源發現斗植和美賢的孩子「奉皙」、自己的女兒喜秀，以及才滿（金成均 飾）的兒子強勳（金度勳 飾）居然同校同班，洙源直白問班導崔日煥：「父母互相認識，而且孩子都被集中在同個學校，甚至同一個班級裡，還是3位，這是偶然嗎？你是誰？」但洙源卻不知道，在參與南北韓戰爭時，他曾用手幫崔日煥擋下子彈；究竟崔日煥是黑是白，有待後續劇情揭曉。

▲▼九龍浦曾幫班導師崔日煥（下）擋下子彈。（圖／Disney+）
▲▼九龍浦曾幫班導師崔日煥（下）擋下子彈。（圖／Disney+）
▲▼九龍浦曾幫班導師崔日煥（下）擋下子彈。（圖／Disney+）
 
另一方面，擁有超強五感能力的美賢，聽到「要殺死相關人員的計畫」，便拿槍對準神祕人射擊；北韓異能軍隊也正式潛入「旌元高中」，搶奪新異能者的個資；擁有怪力和瞬間移動能力的朴贊日（趙福來 飾）找到強勳後發動攻擊；飛行怪物鄭俊華抓住喜秀，喜秀一陣驚恐尖叫後，奉皙為了保護心儀的女孩，瞬間從飛行麻瓜變成超人，以飛快速度衝進體育館救援。

預告結尾，北韓軍官金德允（朴喜洵 飾）表示：「你知道我們為何會變成這樣嗎？金斗植，都是因為那傢伙。」該伏筆似乎預告著斗植即將回歸。《Moving異能》13日下午3點將播出第16集、17集。

▲強勳被攻擊，才滿衝到校園救兒子。（圖／Disney+）
▲強勳被北韓怪物攻擊，才滿衝到校園救兒子。（圖／Disney+）
▲喜秀遇到危險，奉皙（下）的能力終於爆發。（圖／Disney+）
▲喜秀遇到危險，奉皙（第三張圖）的能力終於爆發。（圖／Disney+）

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