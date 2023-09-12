宋慧喬斷開宋仲基「事業更旺」！首封韓國百想視后 41歲狀態美翻
41歲南韓女星宋慧喬因拍攝韓劇《太陽的後裔》，和男主角宋仲基擦出愛火，兩人於2017年結婚，卻在2年後婚姻破局，並發表聲明：「我們希望圓滿結束離婚協議，而不是互相指責誰對誰錯。」宋慧喬在離婚後演藝事業攀上新高峰，她憑藉Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》首度奪下《百想藝術大賞》視后，廣告代言更是接不完，她年過40但依舊優雅凍齡，美貌時常受到許多網友大讚。
記者賴禹妡／綜合報導
宋慧喬離婚後，將重心放在演藝工作上，除了狂接廣告代言，在戲劇作品上更有亮眼表現，尤其是飾演《黑暗榮耀》中「文同珢」一角，靠著精湛演技讓戲劇大受歡迎，她更因此拿下第59屆《百想藝術大賞》視后。
宋慧喬一上台便以《黑暗榮耀》裡的知名台詞高喊「我得獎了，涎鎮啊~我現在特別的開心」，由於是首度摘下百想視后，她難掩激動心情，一一感謝金銀淑編劇及《黑暗榮耀》劇組。另外，宋慧喬在盛典「青龍系列大獎」中，也以《黑暗榮耀》奪下「大賞」獎項，她上台致詞時忍不住哽咽，對自己說聲「辛苦了」。
宋慧喬雖然年過40，卻因長相太過凍齡而頻繁登上新聞版面，她時常在廣告中展現優雅儀態，受到網友們眾多好評。而宋仲基今年才娶回英國演員女友凱蒂露易斯，並迎來兒子的誕生，他升格為新手奶爸，卻因幸福肥而體態發福，讓不少網友直呼「雙宋前夫婦」如今命運大不同。