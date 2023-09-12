▲流感疫情爆不停　慎防開學群聚潮

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流感病毒開跑 解封後增感染率以往的流感多集中於秋冬兩季，但根據疾管署的統計，從去年10月1日截至8月28日為止，流感重症病例多達582例，疫情也仍持續上升中。光田醫院大甲分院兒科許峻銘醫師指出，夏天包含流感病毒的多種病毒疫情之所以未能退燒，一來是因為「免疫負債」，意即過去新冠病毒防疫時期，大家都會戴口罩、勤洗手，所以大多數兒童在保護下都很少病毒感染，於是增加了很多易感宿主。
因兒童對於疫情前可能造成流行的病毒，大都沒有抵抗力，開始解封後，防疫鬆懈，忽略戴口罩跟洗手，再加上群聚機會增加，因此各種病毒就在易感兒童之間流行；其次是流感疫苗效力降低，不少病童去年都曾接種流感疫苗，但到了今年七八月，疫苗效力也已減低，感染機率大增，多重因素下，使流感在今夏仍處於流行期。
開學增群聚機率 疫苗尚未正式開打由於目前流感疫情仍嚴峻，加上遇開學季增加群聚機率，偏偏新一季流感疫苗要到十月才開打，面對這個「空窗期」，恐使流感疫情加劇。許峻銘醫師建議家中有幼童的家長，還是讓孩子在容易發生感染的地方，如醫院、診所等，應戴好口罩，回家多洗手；另外最好也避免出入人潮眾多的場合，減少群聚感染；而若家中有孩子有類流感的症狀，如高燒，呼吸道症狀外有明顯的全身性症狀，如頭痛、身體酸痛、全身倦怠等，最好儘速就醫，儘早使用抗流感病毒藥物，才能減低重症機率。
確診流感也盡量在家休息，勿到校或外出，並留意病程變化。若孩子持續高燒不退，或出現呼吸急促、呼吸困難、意識變化等重症前兆，最好立刻至大醫院急診，勿延誤病情。許峻銘醫師提醒，雖然流感有併發重症的可能，但大部分兒童的流感都屬輕症，家長不必太過緊張，只要在症狀出現時，多留意病童的病情變化，並了解重症徵兆的跡象，有問題儘速就醫；另外也要戴好口罩勤洗手，做好防疫；流感疫苗開打後趕快接種流感疫苗，才能挺過這次的流感疫情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59182
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