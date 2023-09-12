台積電「預辦登積」徵才開跑 尋碩博士人才、可獲10萬到職金
台積電2024預辦登積-預聘暨研發替代役招募登場，主要針對2024年應屆畢業碩博士學生，主修電機、電子、化學、化工、材料、物理、資工、資管、機械、環工、工工等相關科系。而相關的行動徵才車第一站也將自9月12日於臺大開跑，之後再到北中南等14個學校巡迴。台積電指出，若順利得到招聘，將在可在畢業前拿到聘書，還可獲得專屬的10萬到職獎金。
記者許家禎／台北報導
台積電2024預辦登積-預聘暨研發替代役招募開跑，行動徵才車第一站將自9月12日於臺大開跑，之後再到臺科大、北科大、中央、中原、陽明交大、清大、逢甲、中興、雲科、虎科、中正、成大、中山與高科大（建工）等14個學校巡迴。
台積電指出，該活動需要預先報名，預先報名的同學可在行動徵才車上與畢業學長姐，藉由一對一對談的方式對談20分鐘，包括就業市場趨勢、職場文化、技能需求等，讓同學更了解自己所面對的職場環境。
這次徵才主要針對2024年應屆畢業碩博士學生，主修電機、電子、化學、化工、材料、物理、資工、資管、機械、環工、工工等相關科系。相關的職缺包括研究與發展工程師、IC設計工程師、製程整合工程師、製程工程師、設備工程師、資訊技術工程師等。
台積電行動徵才車即將開跑，有興趣的學生到行動徵才車現場填寫履歷，就獲得抽取積星公仔的機會。台積電指出，透過「線上應徵」事先登入履歷，參與台積電預聘暨研發替代役-預辦登積計畫，最後若順利獲得招聘，將可在畢業前即拿到聘書，還可獲得專屬的10萬到職獎金。