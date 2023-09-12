誠品新店裕隆城「9/20提早開放入場」！250家品牌、必吃美食曝光

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誠品行旅專業餐飲團隊打造的「聚聚樓」全新店點，還有全新店裝風格的點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、NINI尼尼義大利餐廳、靜岡勝政日式豬排、樂天皇朝、TGI FRIDAYS、金色三麥、蘇杭365餐酒館等近20家大型主題餐廳進駐。
人氣特色名店，有來自台中的必訪美食「NINI尼尼義大利餐廳」及同樣從台中紅到台北的「青春漢堡」；「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」品嚐現煎龍蝦、牛排、干貝、鮑魚等鮮美食材；知名蔬食餐飲「養心茶樓」打造的品牌「養心沙龍」。
📍人氣甜點品牌
浪漫英倫風下午茶餐廳「英格莉莉」；還有來自新竹的「Mum,Mum饅饅好食」，主打韓式及美式風格搭配手作新鮮水果減糖配方的蛋糕；網路預約名店「香·甜生活 La Vie Friande」則再次回歸新店，提供結合季節旬果的法式優雅甜點。
📍國際連鎖大店進駐，包括UNIQLO、niko and … 、2nd STREET
全球知名服裝品牌UNIQLO及選品店niko and … 、studio CLIP、GLOBAL WORK等知名連鎖品牌等，還有出國挖寶必逛的日本最大二手商店2nd STREET將從日本直送逾5千件精選商品，店內也同步提供專業的「收購服務」，讓您的二手衣物也能輕鬆出售。
📍3間特色咖啡廳、啤酒吧
時髦咖啡品牌「CAFE!N」，將戶外限定的露營椅移至城市裡的咖啡場域；「星巴克」打造戶外露天咖啡座；來自虎頭山秘境咖啡「NxCoffee」走出山林首次進駐商場，呼應明日之城打造AI科技感咖啡廳。「誠品酒窖」「金色三麥」及「默爾pasta&pizza」與好友盡情暢飲。
📍誠品書店有夢幻30米天井
F的書店擁有30米挑高天井，通透明亮的空間能沉浸體驗每日不同光影變化的閱讀氛圍，長達50米的閱讀大道及豐富多元的閱讀專區。