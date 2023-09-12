首次主持金鐘獎！鍾欣凌壓力超大「堅持不瘦身」 真實體重全說了
今年第58屆金鐘獎將在10月20、21日登場，首次擔任金鐘主持的鍾欣凌獨挑大樑，心情顯得非常緊張，壓力也十分龐大。不過，鍾欣凌強調女生就是要做自己，她堅持不瘦身，還大方曝光目前的真實體重，有趣的對話與互動，讓一旁的劉品言、陳亞蘭笑到不行。
記者詹鎰睿／台北報導
鍾欣凌今（12）日下午出席「第58屆金鐘獎典禮主持人公布記者會」，只見現場鍾欣凌以一身可愛的粉紅色造型亮相，全身上下通通都是粉紅色，對比一旁水藍色性感低胸禮服的劉品言，有著輸人不輸陣的味道，鍾欣凌還笑說要拿剪刀把衣服剪開，只為了跟劉品言較量。
結果鍾欣凌、劉品言一見到陳亞蘭還開玩笑地說「皇上駕到！」3人的互動十分有趣。由於鍾欣凌這次是獨自1人擔任金鐘戲劇類主持人，談到會不會緊張？鍾欣凌直呼壓力超大，透露前幾天還跑去拜拜求心安，希望把所有流程順利走完，好好地把時間留給所有戲劇人、戲劇幕後人員，以溫暖、溫柔、真誠的心情與大家互動。
至於有沒有為了主持金鐘瘦身？鍾欣凌瞪大眼睛，對著媒體們呼喊，「為什麼一定要瘦身？為什麼女藝人就要瘦身？」強調女性朋友們要做自己，所以她堅持不瘦身，現場還大方曝光自己體重，「91公斤啦！」可愛又親民的舉動，讓所有人笑不停。