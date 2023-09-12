趙麗穎掰了馮紹峰變超旺 流量女王一轉變累積2千億點閱
趙麗穎和馮紹峰因拍《知否？知否？應是綠肥紅瘦》決定走向婚姻關係，但婚後僅維持3年就結束。她離婚後全心投入於工作，從她的作品可感受到求轉型的努力，想擺脫花瓶的刻板印象。而她的付出有目共睹，每回推出的作品都是收視保證，擔綱女主角的戲，網播量總計超過2000億，是中國網劇歷史冠軍，被封為「陸劇流量女王」。
記者蔡依庭／綜合報導
35歲趙麗穎在17年前參加選秀比賽，成為導演馮小剛千萬廣告大片《跪族篇》女主角，正式加入演藝圈。她出道過程頗為順遂，但觀眾總是對於漂亮女生有嚴格要求，趙麗穎參與不少的演出，都被嫌棄演技不到位，但被批評又如何？她還是觀眾寵兒，部部作品觀看數都非常驚人，分別以《花千骨》、《青雲志》、《楚喬傳》，拿下2015年至2017年的網絡播放量年冠軍。
趙麗穎曾接受訪問表示：「《知否？知否？應是綠肥紅瘦》是我人生當中的一個轉折，我學到了很多東西，上了一堂課。」該劇是她和前夫馮紹峰的定情作，除了創下高收視、高口碑，更是扭轉她偶像形象，成為實力派演員的首部曲，更入圍上海電視節白玉蘭最佳女主角。
經歷過閃婚又閃離，人生的起伏使她蛻變成真正的女王。對於演藝事業，她不管在演技上或是受訪時的談吐，都讓人看見不同的趙麗穎。近2年作品從《誰是兇手》、《幸福到萬家》到《風吹半夏》，可驗證她就連演時裝劇也表現優異。趙麗穎被認為是目前轉型最成功的「85花」，更是實至名歸的「流量女王」。