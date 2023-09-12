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香港迪士尼「魔雪奇緣世界」將登場！開幕前三天兩夜行程萬元有找

▲魔雪奇緣世界，將於11月20日在香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）隆重登場。（圖／香港迪士尼提供）
▲魔雪奇緣世界，將於11月20日在香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）隆重登場。（圖／香港迪士尼提供）

記者許若茵／台北報導

香港迪士尼樂園全球首座魔雪奇緣世界11月20日即將登場，可樂旅遊今（12）日宣布，取得台灣市場唯一開幕前搶先體驗限定VIP名額，分別於11月16日、11月17日、11月18日搭配長榮航空共同合作指定班次（BR867、BR869）包裝了「香港迪士尼樂園3天2夜魔雪奇緣世界全體驗」VIP自由行商品，售價9888元起（未稅），帶領台灣旅客搶先體驗全新主題園區，行程即起開賣，名額有限、敬請把握。

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可樂旅遊一直與香港迪士尼樂園合作，為台灣賓客提供多元化的旅遊體驗。為慶祝魔雪奇緣世界的登場，香港迪士尼樂園特與可樂旅遊推出「香港迪士尼樂園3天2夜魔雪奇緣世界全體驗」，讓台灣旅客在開幕前就能搶先體驗主題園區，投入電影感十足的艾倫戴爾王國。

▲跟著艾莎與安娜一起走進艾倫戴爾王國，並與艾倫戴爾王國國民一同慶祝夏雪節。（圖／香港迪士尼提供）
▲跟著艾莎與安娜一起走進艾倫戴爾王國，並與艾倫戴爾王國國民一同慶祝夏雪節。（圖／香港迪士尼提供）
將於11月20日在香港迪士尼開幕的魔雪奇緣世界真實地還原了華特迪士尼動畫製作室旗下風靡全球的《冰雪奇緣》電影系列的場景。透過動人的故事、深受歡迎的角色人物、壯麗的地貌景觀、具感染力的音樂及嶄新的科技等，讓賓客全方位於這全新的旅遊國度遊歷，參與夏雪節及暢玩遊樂設施如：魔雪奇幻之旅及雪嶺滑雪橇，投入前所未有「first time in forever」的奇妙體驗。

除取得台灣市場唯一開幕前搶先入園名額外，為讓旅客有更尊榮的體驗，可樂旅遊「香港迪士尼樂園3天2夜魔雪奇緣世界全體驗」行程除規劃有香港迪士尼樂園1日門票及自選迪士尼度假區酒店2晚外，更加碼贈送「八大VIP尊享好禮」包括魔雪奇緣世界紀念掛牌、魔雪奇緣世界指定入園手環（指定時間入園）、魔雪奇緣世界主題明信片、魔雪奇緣世界主題購物袋、園區8折購物優惠、園區小食折價優惠、香港迪士尼毛公仔每房1隻以及香港迪士尼小禮品每房1個等。

▲除踏上魔雪奇幻之旅，到冰雪皇宮探訪艾莎女王外，也能登上雪嶺滑雪橇，展開一趟刺激的旅程。（圖／香港迪士尼提供）
▲除踏上魔雪奇幻之旅，到冰雪皇宮探訪艾莎女王外，也能登上雪嶺滑雪橇，展開一趟刺激的旅程。（圖／香港迪士尼提供）
可樂旅遊提到，此次行程亦感謝航空合作夥伴長榮航空的鼎力協助，提供專屬的限量優惠機位予可樂旅遊包裝具市場競爭力商品，帶領台灣旅客搭乘舒適的長榮航空班機直飛香港「艾倫戴爾王國」。另外，為讓旅客從出發就能感受滿滿專屬尊榮感，行程當天，長榮航空亦貼心於機場規劃專屬櫃檯，提供參與此次專屬行程之VIP旅客輕鬆報到及託運行李。不僅如此，出發當天可樂旅遊VIP貴賓只要在桃園機場完成指定合照並打卡上傳臉書分享，即可獲得限量的主題小禮物，從出發開始就充滿儀式感。

▲透過動人的故事、深受歡迎的角色人物、壯麗的地貌景觀、具感染力的音樂及嶄新的科技等，讓賓客全方位於這全新的旅遊國度遊歷及暢玩遊樂設施。（圖／香港迪士尼提供）
▲透過動人的故事、深受歡迎的角色人物、壯麗的地貌景觀、具感染力的音樂及嶄新的科技等，讓賓客全方位於這全新的旅遊國度遊歷及暢玩遊樂設施。（圖／香港迪士尼提供）

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