香港迪士尼「魔雪奇緣世界」將登場！開幕前三天兩夜行程萬元有找

我是廣告 請繼續往下閱讀
將於11月20日在香港迪士尼開幕的魔雪奇緣世界真實地還原了華特迪士尼動畫製作室旗下風靡全球的《冰雪奇緣》電影系列的場景。透過動人的故事、深受歡迎的角色人物、壯麗的地貌景觀、具感染力的音樂及嶄新的科技等，讓賓客全方位於這全新的旅遊國度遊歷，參與夏雪節及暢玩遊樂設施如：魔雪奇幻之旅及雪嶺滑雪橇，投入前所未有「first time in forever」的奇妙體驗。
除取得台灣市場唯一開幕前搶先入園名額外，為讓旅客有更尊榮的體驗，可樂旅遊「香港迪士尼樂園3天2夜魔雪奇緣世界全體驗」行程除規劃有香港迪士尼樂園1日門票及自選迪士尼度假區酒店2晚外，更加碼贈送「八大VIP尊享好禮」包括魔雪奇緣世界紀念掛牌、魔雪奇緣世界指定入園手環（指定時間入園）、魔雪奇緣世界主題明信片、魔雪奇緣世界主題購物袋、園區8折購物優惠、園區小食折價優惠、香港迪士尼毛公仔每房1隻以及香港迪士尼小禮品每房1個等。
可樂旅遊提到，此次行程亦感謝航空合作夥伴長榮航空的鼎力協助，提供專屬的限量優惠機位予可樂旅遊包裝具市場競爭力商品，帶領台灣旅客搭乘舒適的長榮航空班機直飛香港「艾倫戴爾王國」。另外，為讓旅客從出發就能感受滿滿專屬尊榮感，行程當天，長榮航空亦貼心於機場規劃專屬櫃檯，提供參與此次專屬行程之VIP旅客輕鬆報到及託運行李。不僅如此，出發當天可樂旅遊VIP貴賓只要在桃園機場完成指定合照並打卡上傳臉書分享，即可獲得限量的主題小禮物，從出發開始就充滿儀式感。