砸15.4億加碼促科研！國科會博士生獎學金增至千名　每月4萬全出

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國科會自108年起提供博士生每月4萬元研究獎學金，每年核給大專院校300名獎勵名額，學生就讀博士一、二年級時，國科會負擔3萬元、學校自籌1萬元，之後是學校、國科會負擔各半。
吳政忠表示，113年度人才培育加碼升級，博士生研究獎學金從核配給大專院校遴選的300名獎勵名額，倍增至600名；因應當今國家科技政策，積極布局AI、半導體、量子科技、淨零、下世代通訊及太空等領域，國科會再依國家發展需求，擇優獎勵重點領域博士生400名，獎勵總名額達到1000名，自博士班一年級起至三年級止，每月給予獎學金4萬元，且全數由國科會支應，並給予榮譽頭銜（NSTC Graduate Research Fellowship），有關國科會自行遴選的部分，將於9月15日開放申請。
沒拿到博士生研究獎學金也別灰心！國科會科教國合處處長葉至誠提到，為鞏固國家未來研究量能，並鼓勵優秀的學術專業人才投入研究，國科會規劃於各類研究計畫內的博士生兼任人員，每人每月再增核1萬元，於112年啟動。
其餘加碼措施還有，為擴大我國博士生求學過程國際經驗的培育，鼓勵博士生赴國外研究，國科會將自113年起由現行補助100人，倍增至200人。博士級研究人才核定人次與金額整體提升10%，自113年起，平均核定2,400人次，初聘博士級研究人員之核定月致研究費從6萬元，除國科會加碼10%外，再加上軍公教調薪的4%，明年最低給62,400元。
吳政忠說，台灣科技已進入先進國家，需要花更多時間做研究，否則會與國際交流出現瓶頸，希望博士生拿到獎學金後，可以更專心做研究、更早畢業到業界服務，相關預算加進去即定調，已編入科技預算內。
另外，教育部今年6月提出「博士生獎學金」草案，分為產學合作型和學術發展型獎學金，獎學金由政府、大學、企業三方出資，最多者至博三可月領7萬元，預計自明年上路，首年補助1200名、115年後補助3600名。
媒體詢問，教育部與國科會獎學金是否能一起領？吳政忠回應，不得重複領取，教育部方案偏向產業與學校合作，產業也要提供配合款，但國科會方案全數由國科會支應，著重讓學生專心攻讀博士，目的不同、不會重複領取，但研究計畫內的博士生兼任人員增核1萬元皆可領取。