批藍白執政家人干政　民進黨：在野大聯盟未成卻成「護貪大聯盟」

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張志豪提到，不只是林姿妙涉貪遭起訴，高虹安也因助理費案遭起訴，甚至爆發豪宅、豪車等不當利益爭議，藍白的在野大聯盟未成，卻已組成「護貪大聯盟」，前有國民黨林姿妙，現有民眾黨高虹安，兩人不僅都是涉貪遭起訴，共同點就是好友或家人干政，一個是女兒被爆在官邸指揮官員、幫忙批公文，另一個則是疑似男友干預市政，顯見「高虹安就是國民黨的林姿妙，林姿妙則是民眾黨的高虹安」。
張志豪指出，林姿妙可說是被司法認證「親人干政」的先例，去年8月被以偽造文書、貪污治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明、特殊洗錢等罪嫌起訴，起訴書直指林姿妙女兒恣意妄為召集縣府主管進入官邸下達指令，明顯是操弄官員、介入公務、公私不分，嚴重破壞體制、敗壞官箴，「國民黨總統參選人侯友宜不但對林姿妙涉貪默不作聲，甚至還跟林姿妙聯手造勢，根本是護貪挺貪，離譜至極」。
張志豪認為，高虹安男友李忠庭非幕僚長或府內人員，不能約談任何市長室的幕僚，這種行為也是「親人干政」，但民眾黨主席柯文哲對此視若無睹，民眾黨甚至集體靜默，對照柯文哲宣稱的「新政治」，完全衝突矛盾。
張志豪批評，藍白兩黨的林姿妙及高虹安兩人，不僅沒有能力帶領城市進步，只為了一己之私、貪圖利益，犧牲人民福祉，甚至高虹安只為個人不斷政治鬥爭，讓地方建設停擺，令人遺憾失望。