高齡防詐有撇步 高醫大辦高齡防詐欺研討會守護銀髮族荷包
根據警政署統計，112年1-5月65歲以上長輩受騙案件較去年同期增加20.65％，受騙方式以「投資詐欺」與「猜猜我是誰」手法居多。高雄醫學大學9月12日舉辦「高齡防詐欺-理財與消費安全性」研討會暨「財產安全」主題展示，邀請專家學者傳授高齡防詐騙小撇步，提共同守護高齡者財產安全。
記者陳美嘉／高雄報導
「阿母(爸)，我被綁架了，緊來救我…」「阿姨（伯伯），投資這個很簡單很賺錢喔…」，生活中詐騙手法層出不窮，不少高齡者因受騙損失養老金，導致鬱鬱寡歡身心受創。高雄醫學大學副校長吳登強表示，台灣已是高齡社會，高齡者財產安全及老後生活保障，是每個人都會面臨的問題，期望此次研討會帶領大家對高齡者的財務規劃及風險管理有更深入的認識。
研討會就「高雄市高齡人口防詐騙、保平安」、「高齡者財務安全與風險」、「高齡經濟安全~以安養信託為例」和「高齡者網路消費安全」等議題進行分享，提升與會者對高齡防詐欺的認識，了解近年來的詐騙手法與預防方式，及適合高齡者的理財規劃，讓長者了解如何運用現有的信託及保險來自我保障，與避免網路詐騙等。
高雄市老人研究發展中心主任陳桂敏表示，此次研討會邀請專家學者及民間單位針對高齡者的財產安全進行分享與討論，將分享者及與會者的建議和實務經驗，整理成建議書，進而提供政府作為高齡者財產安全的政策規劃，期望讓高齡者的經濟議題能獲得重視。也歡迎社會大眾對相關議題有興趣者，多加運用高雄市老人研究發展中心資源，中心服務時間為每週一至週五上午8：00-12：00，下午1：30-5：30。