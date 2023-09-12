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中國房企「石榴集團」內鬥！性醜聞、爭股權　董座下跪求各方信任

▲中國石榴集團董事長崔巍11日在記者會當眾下跪流淚。（圖／翻攝自微博）
▲中國石榴集團董事長崔巍11日在記者會當眾下跪流淚。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國知名大型房企陸續爆出債務違約，繼恆大、碧桂園、遠洋後，同屬百大房企的北京「石榴集團」近日也傳出經營危機，前總裁桑春華不久前還被爆料以吃飯為由，邀約「多人運動」的性醜聞，引發輿論譁然。石榴集團董事長崔巍11日舉行媒體溝通會時當眾下跪，懇請地方當局、金融機構和供應商再次給予信任，承諾將以「生命為代價」解決問題。

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綜合中媒報導，石榴集團11日在北京石榴中心召開記者會，董事長崔巍罕見露面並親自主持，對於石榴集團近期以「毫無人倫底線」的新聞出現在大眾眼前，心中憤恨難平，甚至當場落淚，直呼對不起30年來一同奮鬥的員工，以及幫助過公司的供應商、政府部門和開發商。

事件起源於石榴集團6月時以崔巍名義發布的一封信，稱桑春華因個人原因已離職，不再擔任石榴集團的全部職務。然而，被掃地出門的桑春華也不甘示弱、予以反擊，怒控崔巍污衊與誹謗，暗示自己是「被離職」；接著9月初就發生桑春華被舉報捲入桃色事件，邀中國對沖基金CEO劉夏等人從事「多人運動」，對方不從還遭他辱罵數十分鐘，並嗆他「活該你搶不到公章」，也揭開了激烈的股東爭權戰內幕，讓不少中國民眾直呼「這灘水很深」。

▲中國對沖基金CEO劉夏實名舉報桑春華。（圖／翻攝自微博）
▲中國對沖基金CEO劉夏實名舉報桑春華。（圖／翻攝自微博）
崔巍強調，雖然桑春華是自己一手提拔培養出來的，但他不是公司的聯合創始人，被免職的決策合理、合規、合法，自己錯在當初不該贈與對方42%的股權，埋下了日後反目的禍根，公司與桑春華之間也不存在股權之爭，只是單純「對公司治理權的調整和捍衛」。

講到激動處，崔巍不只下跪還落淚，發誓石榴集團至今未有一筆金融壞帳或銀行逾期，但再多的資產也無法覆蓋因擠兌造成的流動性枯竭及致命損傷，對於負債率和淨資產覆蓋率，歡迎所有金融機構調查，讓正常貸款可以延續；如果石榴實際的淨資產覆蓋不足，而給各家金融機構帶來真實損失的話，他願從石榴中心22樓一躍而下，「我以我的生命做出信譽擔保」。

身為石榴集團創始人兼董事長，崔巍直言公司亂象必須被整治，懇請社會、公眾再信任石榴一次，他只希望輿情快點過去，企業快點恢復正常，生意能踏踏實實地做下去，不用再站在輿論的風口浪尖。

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