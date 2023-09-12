中國房企「石榴集團」內鬥！性醜聞、爭股權　董座下跪求各方信任

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事件起源於石榴集團6月時以崔巍名義發布的一封信，稱桑春華因個人原因已離職，不再擔任石榴集團的全部職務。然而，被掃地出門的桑春華也不甘示弱、予以反擊，怒控崔巍污衊與誹謗，暗示自己是「被離職」；接著9月初就發生桑春華被舉報捲入桃色事件，邀中國對沖基金CEO劉夏等人從事「多人運動」，對方不從還遭他辱罵數十分鐘，並嗆他「活該你搶不到公章」，也揭開了激烈的股東爭權戰內幕，讓不少中國民眾直呼「這灘水很深」。
崔巍強調，雖然桑春華是自己一手提拔培養出來的，但他不是公司的聯合創始人，被免職的決策合理、合規、合法，自己錯在當初不該贈與對方42%的股權，埋下了日後反目的禍根，公司與桑春華之間也不存在股權之爭，只是單純「對公司治理權的調整和捍衛」。
講到激動處，崔巍不只下跪還落淚，發誓石榴集團至今未有一筆金融壞帳或銀行逾期，但再多的資產也無法覆蓋因擠兌造成的流動性枯竭及致命損傷，對於負債率和淨資產覆蓋率，歡迎所有金融機構調查，讓正常貸款可以延續；如果石榴實際的淨資產覆蓋不足，而給各家金融機構帶來真實損失的話，他願從石榴中心22樓一躍而下，「我以我的生命做出信譽擔保」。
身為石榴集團創始人兼董事長，崔巍直言公司亂象必須被整治，懇請社會、公眾再信任石榴一次，他只希望輿情快點過去，企業快點恢復正常，生意能踏踏實實地做下去，不用再站在輿論的風口浪尖。