Selina任家萱生了！Ella超感動：看她經歷一切「生命真的有奇蹟」
Selina任家萱日前宣布生下「小腰果」的喜訊，男友小徐與好姊妹Hebe、Ella都全程陪伴生產，共同迎接小生命誕生。今（12）日，Ella陳嘉樺、周湯豪出席品牌記者會，提到Selina生產一事，Ella感性道：「看著她的人生經歷過這一切，就覺得生命真的是有奇蹟。」
記者黃雅琪／綜合報導
Ella開心表示：「我覺得一切就是剛好天時地利人和，這個就是我們的緣分！」嚇到一旁的周湯豪以為她又懷孕了。Ella坦言，看見Selina努力的過程很感動：「妳有多了解她，妳就會知道她的那份努力是多麽的不容易，看著她的人生經歷過這一切，就覺得生命真的是有奇蹟。」
全程陪伴Selina生產，Ella認證好友真的做到「優雅生產」，也覺得「小腰果」的出生很體貼媽媽！提到「小腰果」出生時因為肺積水住在保溫箱，Ella以過來人分享兒子勁寶類似經歷，要她交給專業處理就沒事，但為人母難免會擔心也是能理解。
至於「小腰果」像爸爸還是媽媽？Ella認為兩個都很像：「我回去有看勁寶的照片，覺得嬰兒都長得很像，沒有眉毛、沒有牙齒，用力就會有抬頭紋。」她透露陪產前有準備「恩典牌」給Selina，希望「小腰果」可以很好帶大，接下來有空也會勤跑她家，教Selina如何幫嬰兒洗澡、包尿布。