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力拚超越台積電！日本Rapidus打造「北海道矽谷」　共築晶片聚落

▲Rapidus成立於2022年8月，有日本晶片國家隊之稱，目標是要在2030年之前，打造出半導體相關產業匯聚的「北海道谷」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rapidus成立於2022年8月，有日本晶片國家隊之稱，目標是要在2030年之前，打造出半導體相關產業匯聚的「北海道谷」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

目標將次世代晶片國產化、日本晶片國家隊Rapidus正在遊說晶片商、供應商以及研究機構，前往北海道設廠，力拚在2030年之前將該地區打造成半導體相關產業匯聚的「北海道谷」。

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根據《彭博社》報導，Rapidus總裁兼執行長小池淳義5日受訪時表示，在和當地政府合作之下，將苫小牧到札幌、石狩一帶命名為「北海道谷」（北海道バレー），目標是打造出「不輸給矽谷」的場所，透過整合供應鏈，可以迅速應對客戶需求。

Rapidus的目標是從無到有建設、以製造最先進晶片，這是構建類似矽谷生態系統的更廣泛方案的一部分。小池淳義希望建立起能通達多個港口的晶片製造群聚，他對於「北海道谷」的構想抱有信心，並稱「非常多家設備廠商、材料廠商正認真進行設廠評估。」

日本經濟產業大臣西村康稔1日時曾向記者表示，比利時半導體研發機構imec、美國科林研發（Lam Research）考慮在北海道設立據點。北海道經濟產業局表示，千葉市有Mitsumi的類比晶片工廠、SUMCO的矽晶圓工廠，但如果要向熊本一樣建立起半導體供應鏈的話，仍需要時間。

Rapidus成立於2022年8月，由包含索尼和豐田汽車在內的大型公司投資，以及日本政府的補助資金成立，被稱為是日本晶片國家隊，目標要在2027年量產2奈米晶片。日本政府將確保半導體穩定供給作為經濟安全保障重要目標，迄今已決定向該公司提供總計3300億日圓的補助。

不過報導指出，包含瑞薩電子（ルネサスエレクトロニクス）在內的日本半導體製造商，目前生產都僅止於4奈米晶片，外界對於Rapidus是否能達成目標抱持存疑。就連業界龍頭台積電以及韓國三星電子，都尚未將2奈米晶片進行量產。

不過小池淳義仍有信心，表示創建北海道版的矽谷雖然需要時間，但有可行性，「希望2030年左右能實現這一目標」。

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