力拚超越台積電！日本Rapidus打造「北海道矽谷」　共築晶片聚落

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Rapidus的目標是從無到有建設、以製造最先進晶片，這是構建類似矽谷生態系統的更廣泛方案的一部分。小池淳義希望建立起能通達多個港口的晶片製造群聚，他對於「北海道谷」的構想抱有信心，並稱「非常多家設備廠商、材料廠商正認真進行設廠評估。」
日本經濟產業大臣西村康稔1日時曾向記者表示，比利時半導體研發機構imec、美國科林研發（Lam Research）考慮在北海道設立據點。北海道經濟產業局表示，千葉市有Mitsumi的類比晶片工廠、SUMCO的矽晶圓工廠，但如果要向熊本一樣建立起半導體供應鏈的話，仍需要時間。
Rapidus成立於2022年8月，由包含索尼和豐田汽車在內的大型公司投資，以及日本政府的補助資金成立，被稱為是日本晶片國家隊，目標要在2027年量產2奈米晶片。日本政府將確保半導體穩定供給作為經濟安全保障重要目標，迄今已決定向該公司提供總計3300億日圓的補助。
不過報導指出，包含瑞薩電子（ルネサスエレクトロニクス）在內的日本半導體製造商，目前生產都僅止於4奈米晶片，外界對於Rapidus是否能達成目標抱持存疑。就連業界龍頭台積電以及韓國三星電子，都尚未將2奈米晶片進行量產。
不過小池淳義仍有信心，表示創建北海道版的矽谷雖然需要時間，但有可行性，「希望2030年左右能實現這一目標」。