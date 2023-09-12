台南市登革熱再增3死　疾管署：今年個案恐破萬

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針對各縣市疫情，李佳琳指出，台南本土登革熱疫情持續增溫，上週新增1971例確診個案，分佈於22個行政區，以東區、安南區、永康區等為多，目前已將全市公告為流行區。
高雄市方面，李佳琳說明，上週計新增86例確診個案、分布於19個行政區，以左營區、鳳山區、前鎮區等為多，社區持續有群聚事件發生，且個案是多點分佈；雲林縣的病例也持續增溫中，以古坑、斗六為多，且目前新發個案多與目前古坑鄉群聚區有關聯，斗六則持續出現當地感染病例。
李佳琳表示，今年累計6464例本土登革熱確診個案，其中60歲以上確診個案佔37%，提醒相關高齡族群注意重症發生風險；國際登革熱疫情方面，越南疫情持續上升，柬埔寨泰國處於高點，馬來西亞菲律賓疫情也高於過去同期，另孟加拉、巴西等亦因為病媒蚊相關疫情增溫，目前已提高旅遊疫情建議等級。
疾管署發言人曾淑慧指出，根據疫情中心討論模擬分析，今年登革熱疫情走勢介在103年至104年之間，其中103年登革熱累計確診數計1.5萬例、104年確診個案計4.3萬，因此預期接下來登革熱病例數還會再增加，而往年疫情高峰會落在10月底左右。
至於今天新增的登革熱重症與死亡個案，疾管署防疫醫師蘇家彬說明，死亡個案都是台南市個案，為40多歲至70多歲男性，都有慢性病使，如糖尿病、高血壓、神經系統疾病等，發病後因心臟衰竭、休克、出血等症狀過世。
此外，死亡個案中1例40多歲男性個案於發病後1天死亡，本身有眾多慢性病史，包括糖尿病、高血壓、神經系統與內分泌相關疾病等，感染發病後，因為本身慢性病引發心臟問題過世。