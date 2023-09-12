陳亞蘭、劉品言救火炎亞綸！主持金鐘「不走紅毯」原因超暖
第58屆金鐘獎即將在10月20、21日隆重舉行，這次節目類主持，由陳亞蘭、陳品言聯手搭檔。兩人今（12）日出席「金鐘獎典禮主持人公布記者會」時則表示，「我們不會去走金鐘紅毯。」目的是大家能多多看見所有辛苦的戲劇人，希望把時間通通留給他們。面對詢問，知道是否因為炎亞綸的關係才來救火？協辦單位三立電視趕緊平緩，從來沒有公布過炎亞綸在正式的主持名單內。
記者詹鎰睿／台北報導
談到過去主持金鐘獎時，曾發生過現場超時的狀況。陳亞蘭坦言，其實她有問過工作人員怎麼辦，殊不知對方也回他，「其實真的也不能怎麼辦！」她認為，現場難免會有超時的原因，但還是希望盡量把整個活動主題呈現地很溫暖，把所有時間留給戲劇人分享，「我去年（2022年）就體會到，出道30幾年拿到這個獎，真的無法用言語形容。」
此外，陳亞蘭和劉品言也說，這次決定不走金鐘紅毯，「希望留多一點的時間，讓大家更能看到戲劇人！」不過，現場就有媒體好奇，今年主持人有沒有難產？是不是因為知道炎亞綸的關係，才來救火主持金鐘？陳亞蘭、劉品言、鍾欣凌3人打哈哈模糊帶過。此時，協辦單位三立電視隨即駁斥消息，「從來沒有公布過正式名單是炎亞綸。」
聊到這次主持金鐘會不會緊張？陳亞蘭表示，就是盡量不去想，就怕壓力太大睡不著，導致隔天工作表現不好，面對網路上的評論，陳亞蘭也選擇坦然面對，「還是會虛心接受啦，因為有點太可怕，但意見還是會去看、去吸收、去消化，大家都希望下次能夠更好。」