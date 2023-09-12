返家取物限20分鐘！受災戶痛批北市府「怕事」：完全不為居民著想
基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成大直連棟民宅傾斜、坍塌，北市建管處今（12）日開放「大直街94巷1弄1至9號」2樓以上住戶可返家取回私人物品，但事後有住戶提出質疑表示，「市府的人進去檢查不僅20分鐘，為何只給住戶20分鐘？不是說會做最好的安排？」文中更痛斥，北市府第一優先考量就是「怕事」，完全不為受災戶著想。
政治中心/綜合報導
該名住戶在臉書發文表示， 建管處跟技師進去看驗確認安全無虞，終於可以回去拿東西了，但卻安排每戶進去只能20分鐘。住戶質疑，「市府的人進去檢查的時間都不只20分鐘了，為何只給住戶20分鐘？不是說會做最好的安排？目前賠償看不到影子，已經沒有家了，房屋裡面的東西都是受災戶的身家財產，能多拿一些就損失少一些，不是應該多排時程讓大家盡量輪流進去拿東西嗎？ 」
住戶提到，蔣萬安說什麼以人身安全為第一優先考量，但市政府的第一優先考量根本就是「怕事」，完全不為受災戶著想，你20分鐘是要拿什麼東西，先不說有些東西可能已經位移，有些地方可能還要撬開，有些物品可能要裝袋裝箱，一樓更慘，沒有電沒有燈，還要摸黑找，還要拍照損害證據，之後才能索取賠償，市府卻只給20分鐘，還只能進入3次？
最後住戶悲痛表示，「一句危險建築、人身安全就可以堵死我們？然後安排個兩天就再也不用管我們了？這就是台北市政府的安排嗎？就因爲這不是你家，就干你屁事。有讓你進去就很好了的態度真讓人絕望， 一夜之間，家沒了，我們驚慌受怕的逃出來，什麼東西都來不及拿，大家心心念念了那麼久，還不讓我們好好拿東西，是要逼死我們嗎？屋內的東西對我們來說是這輩子珍貴的心血，對你們來說是屁！」文末也再次呼籲蔣萬安拿出誠意來，安排加開取物時程，拉長時程，讓大家能好好拿東西。