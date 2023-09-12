謝謝大家收看！王偉忠最後一次演舞台劇 9/22啟動巡演
舞台劇《謝謝大家收看》於9月22日起啟動巡演，王偉忠除了擔任監製也拋出震撼彈，指出這將是他最後一次舞台劇的擔綱演出。王偉忠說，想將當年南部小孩上台北遇到的種種搬上舞台，這不只是他的故事，也是四年級生的故事。回顧成長過程，他學習到很多，希望能盡一己之力、跟觀眾搏感情。
記者陳美嘉／高雄報導
王偉忠跟郭子乾是鐵搭檔，兩人合作三十多年，默契超強，王偉忠聊到自己當初從嘉義到台北，光平快車就要搭十二個小時才到，這些過程對「手機世代」的觀眾來說都是從沒體會過的世界。
劇中重現當年郭子乾進入「中國電視史」的往事，郭子乾笑說他當幕後的服裝道具、最期待的就是能當臨演、可是經常挨王偉忠罵；這回角色更換，他反而成了攝影棚裡的罵人暴君。
《謝謝大家收看》舞台設計別出心裁，王意萱、周定緯、姜柏任、鄭慕岑又歌又舞，帶來迷人的音樂劇場面；三十多年前風靡大小朋友的人偶「孫小毛」也重現江湖，在操偶名家邱米溱的巧手操作下，栩栩如生，甚至還能跟王偉忠一起散步、一起跳舞、一起泡妞。
舞台劇《謝謝大家收看》現正熱賣中，9月22日起在台北表演藝術中心演出四場、10月27日起在高雄衛武營演出四場。