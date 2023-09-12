陳美鳳抓老公偷吃！花重金贖回自由　豪刷300萬巨鑽更開心自在

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2012年，陳美鳳決定離開David，但男方獅子大開口要她一半財產，不僅要求每個月付300萬元贍養費，還對她名下3千多萬元的美國房地產聲請假扣押，陳美鳳前前後後飛美國5次打官司，最後付了一筆據傳上千萬元的和解金拿回房子，2016年才與前夫協議離婚，恢復自由身。
陳美鳳離婚後，持續接拍喜歡的劇本和角色，如公視人生劇展《媽，告訴我哪裡有光》、娘家民視八點檔《大時代》、《黃金歲月》和電視電影《三春記》，節目《美鳳有約》主持工作也沒有停，休假時和藍心湄母女等星友聚餐、出國度假，或是在家逗弄愛犬、做瑜伽、回基隆老家探親，過得從容又充實。
而陳美鳳賺的錢不再給男人，而是給家人及寵自己，去年4月出席演唱會記者會，手上的鴿子蛋鑽戒意外搶眼，她一臉不好意思地透露，這顆巨鑽有3克拉，價值約逾台幣300萬元，但澄清不是男人送的，「就是純粹自己喜歡（買的），我是覺得自己要是有這個能力...最主要還是自己要開心自在啦」！
感情方面，陳美鳳曾在慶生會上，許第三個願望時羞認「好想脫單」，盼望遇到一個能把全世界都給她的男人，去年受訪坦承身邊確實有追求者、可以約會和觀察的對象，「我單身，就是有個伴，朋友，不算男朋友」，不過表明目前還沒有再婚的意願。