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陳美鳳抓老公偷吃！花重金贖回自由　豪刷300萬巨鑽更開心自在

▲陳美鳳花千萬贖回自由身，離婚後買百萬鑽戒犒賞自己心態更自在。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
▲陳美鳳花千萬贖回自由身，離婚後買百萬鑽戒犒賞自己心態更自在。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

女明星因為身分關係，婚姻狀態受到外界關注，如果離婚還要發聲明給交代，身心承受的壓力和未來如何重新開始，都是一種考驗，不過像大陸女星趙麗穎、南韓女神宋慧喬等人，不管事業還是生活，恢單後依然走出屬於自己的一片天，台灣的例子莫過於「最美麗的歐巴桑」陳美鳳，不僅能買百萬鑽戒給自己，生活無虞、人氣不墜，心態上也更開心自在。

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陳美鳳47歲那年，與有過兩段婚姻的初戀男友徐福慶（David）結婚，婚後把對方與前妻生的一對子女視如己出，怎料，幸福時光維持不久，期間她掏錢負擔David多數開銷，如卡費、買車、開公司，甚至是前妻的贍養費，但卻抓包老公和女同事用手機傳情、搞曖昧，讓陳美鳳情緒崩潰。

▲陳美鳳（右）跟前夫有段不幸福的婚姻。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
▲陳美鳳（右）跟前夫有段不幸福的婚姻。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
2012年，陳美鳳決定離開David，但男方獅子大開口要她一半財產，不僅要求每個月付300萬元贍養費，還對她名下3千多萬元的美國房地產聲請假扣押，陳美鳳前前後後飛美國5次打官司，最後付了一筆據傳上千萬元的和解金拿回房子，2016年才與前夫協議離婚，恢復自由身。

陳美鳳離婚後，持續接拍喜歡的劇本和角色，如公視人生劇展《媽，告訴我哪裡有光》、娘家民視八點檔《大時代》、《黃金歲月》和電視電影《三春記》，節目《美鳳有約》主持工作也沒有停，休假時和藍心湄母女等星友聚餐、出國度假，或是在家逗弄愛犬、做瑜伽、回基隆老家探親，過得從容又充實。

而陳美鳳賺的錢不再給男人，而是給家人及寵自己，去年4月出席演唱會記者會，手上的鴿子蛋鑽戒意外搶眼，她一臉不好意思地透露，這顆巨鑽有3克拉，價值約逾台幣300萬元，但澄清不是男人送的，「就是純粹自己喜歡（買的），我是覺得自己要是有這個能力...最主要還是自己要開心自在啦」！

▲陳美鳳花上千萬元、打了4年跨國離婚官司，終於在2016年擺脫前夫，如今承認身邊有了可以約會的對象。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲▼陳美鳳離婚後花錢寵愛自己，上圖左手無名指鑽戒要價300萬元，但她認為買奢侈品要自知能力和底線，像她不收藏包包、手錶，認為夠用就好。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲陳美鳳住房照。（圖／陳美鳳臉書）
感情方面，陳美鳳曾在慶生會上，許第三個願望時羞認「好想脫單」，盼望遇到一個能把全世界都給她的男人，去年受訪坦承身邊確實有追求者、可以約會和觀察的對象，「我單身，就是有個伴，朋友，不算男朋友」，不過表明目前還沒有再婚的意願。

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