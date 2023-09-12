美國核准莫德納XBB疫苗！食藥署明開會審議 最快9月底開打
近期美國食品藥物管理局（FDA）批准莫德納公司就新冠肺炎XBB.1.5變異株開發的次世代疫苗。對此，衛福部疾管署發言人曾淑慧今（12）日於例行疫報記者會指出，目前莫德納公司也已經將相關文件交予食藥署，預計明天開會討論，後續進口疫苗後，最快有望在9月最後一週開打。
記者林志怡／台北報導
疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上週每日平均新增44例新冠肺炎併發中重症個案，與上週大致持平，整體趨勢來說，維持在相對低點、上下起伏，Omicron相關變異株檢出方面，本土、境外都仍以XBB為多，其中又以EG.5病例數最多，且近四週，EG.5的佔比都是最高的。
針對FDA核准莫德納公司研發的XBB疫苗，曾淑慧說明，目前莫德納公司已經將文件交給FDA，也已經完成初步審查，明天將召開開專家會議，若專家同意新疫苗進口，會發給緊急授權（EUA）證明，後根據此證明進口、由食藥署作檢驗封緘作業，完成後即可施打，預計開打時間落在9月最後一週。
此外，曾淑慧提到，今年預計採購600萬劑XBB疫苗，第一批則預計採購200萬劑，會先由65歲以上民眾先開打，後續依據接種情況開放更多年齡層接種，希望讓民眾都能接種到疫苗，且若打氣不太好，也可能3天就開放擴大接種年齡層。