特企／2023雲林國際偶戲節　「偶戲萬花筒」9/24登場

雲林國際偶戲節，9月24日起由備受看好的布袋戲新世代較勁的青年金掌獎打頭陣，緊接著是老成持重、綿延不斷的經典劇團的金掌獎競賽，和傳統藝術未來世代的小金掌競賽共同呈現雲林為保存、發展布袋戲歷經多年建構出老中青世代的完整傳承鏈。獲獎的青掌、金掌團隊從去年起特別在台北舉辦頒獎典禮，為藝師們搭起尊榮舞台，今年將繼續在台舉辦頒獎典禮，並期許金掌獎成為台灣藝術3金獎之外的第四金。
雲林縣長張麗善表示，雲林國際偶戲節從1999年開辦至今，21年的努力，除了在節目上持續創新及擴大辦理之外，往年極受民眾歡迎的國外偶戲團，在新冠疫情平抑的今年，終於再度返回雲林國際偶戲節的舞台，來自德國、義大利、荷蘭、哥倫比亞的團隊，將帶來充滿童趣、瘋靡各國偶戲節的精采演出，與觀眾互動性強的演出，將帶給民眾嘉年華街頭劇場的歡樂和愜意。
文化觀光處陳璧君處長表示，今年的開幕音樂會大有看頭，由雲林在地超級品牌-霹靂國際推出的霹靂電音趴，將顛覆所有人對布袋戲的想像；國內知名、親子天團紙風車今年也共襄盛舉，帶來親子同樂、熱鬧異常的「哪吒鬧龍宮」，令人期待。傳統之外，雲林發展偶戲從未畫地自限，從偶戲主視覺至每年均會製作大型跨界布袋戲節目，凸顯傳統藝術的鮮活、不落伍的生命力。結合雲林優秀布袋戲團及其它演藝團隊的新布袋戲計畫，今年將推出新作「魔戒」，刷新大眾耳目。
雲林縣長張麗善特別指出，為了推展臺灣偶戲傾全力促成布袋戲傳習中心在雲林設置，是全臺第一座以布袋戲為主題的藝文場館，加入國際「AVIAMA」，也為此與12個縣市簽署「偶戲大聯盟Mou」，是繼與臺灣戲曲學院、法國偶戲學院簽署Mou
之後的第3個Mou，未來將與3個Mou組織持續推動臺灣偶戲，讓偶戲成為全球指標性的重要慶典，使布袋戲的美好深入臺灣人的生活記憶中。
2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日舉行，共有大小金掌獎比賽、開幕音樂會、金掌獎頒獎典禮，及各式戲臺演出，邀集國內外優秀表演團隊呈現偶戲表演藝術，邀請全臺喜愛布袋戲的民眾至雲林，精彩活動內容將陸續於雲林國際偶戲節臉書公告。
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