新北再新增4例本土登革熱　獎勵主動通報拿獎金

新北市政府衛生局今（12）日再宣布新增4例本土登革熱病例，為3女1男，年齡介於33至67歲間，分別居住於永和、中和、新莊及汐止等行政區，都是潛伏期間有台南市旅遊史，發病日介於8月28日至9月8日，目前皆已康復；另也鼓勵市民及醫療院所主動通報，經確診登革熱，市民可獲得禮卷500元、臨床醫師可獲得獎金2,500元，期盼及早發現社區中隱藏病例，縮短疾病隱藏期。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局表示，截至昨日為止，新北本土登革熱病例累計14例，12例與台南市有關，其他2例也都有南部縣市旅遊史或足跡；提醒市民因南部疫情嚴峻，如有前往登革熱流行疫區，務必做好防蚊措施，若至流行疫區旅遊後自覺有疑似症狀如發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。
新北市政府衛生局呼籲，請市民務必配合疫情防治工作，將環境巡視及清除戶內外孳生源落實到日常生活一環，保護自己和家人及其他社區民眾健康；另也鼓勵市民及醫療院所主動通報，凡於發病3日內主動就醫並告知旅遊史，經確診登革熱，市民可獲得禮卷500元，臨床醫師可獲得獎金2,500元，以期及早發現社區中隱藏的病例，縮短疾病隱藏期，讓市府團隊能及早介入緊急防治工作。