周春米訪日拜會日本航空　爭取恢復高雄小港航線

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屏東縣政府曾於110年與日本航空、屏東縣觀光協會、凱撒飯店和LAVA台灣鐵人公司，首次聯手舉辦「2021日本航空屏東墾丁國際馬拉松」，期待打造為亞洲的「夏威夷檀香山馬拉松」，當時吸引近1000位選手參與。後來這項賽事受疫情影響而中斷，至今年才重啟，縣府將於11月5日再次和日本航空辦理「2023墾丁國際國際馬拉松」比賽。
美中不足的是，在疫情衝擊之下，日本航空於110年7月1日起退出高雄小港機場，成田－高雄航線航班停止營運。根據交通部觀光局最近5年的資料，108年12月疫情前，日本單月來台人數衝破22萬人次，而自109年疫情爆發，日本來台旅客大幅下降，直到111年10月疫情逐漸趨緩後，日本來台的人數才又逐漸回溫，至112年7月份單月突破7萬人來台。
周春米特別向日航介紹屏東景點及特產，她表示，日本來台旅客量逐步回升，但日航目前僅有臺北松山機場及臺灣桃園國際機場二條航線，不僅日本朋友要來南部旅遊不便，就是台灣民眾要前往日本也必須到北部才能搭機，為加強雙方觀光交流，建議日本航空評估恢復飛航高雄小港機場航線，方便遊客南進南出，減少舟車勞頓。
周春米下午並轉往JTB日本交通公社拜訪，屏東縣政府自8月份起推出「國外旅客來屏東促進方案」，國際旅客團體旅遊（每團至少二十人），使用合法交通工具並入住屏東縣合法旅宿業一晚以上，於出團前至活動官網登錄，就可獲得每人補助新台幣500元，每團最高補助新台幣1萬元，預計補助750團，而目前交通部也推廣「加速擴大吸引國際觀光客方案」，國外與國內旅行社合作攬客組團來台旅遊，則可依照停留天數、團體人數，得到5000元到5萬元的獎助金；自由行來台國際旅客也有機會獲得5000元消費金，歡迎海外遊客多加利用。