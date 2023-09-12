Selina嫁阿中5年沒生子！親曝背後主因超心疼 火吻事件釀陰影
41歲女星Selina（任家萱）2011年和前夫張承中（阿中）結婚，兩人婚姻維持5年，在2016年辦理離婚，之後Selina於2022年認愛小7歲的圈外男友小徐，今年3月驚喜宣布懷孕消息，並在9月7日迎來兒子「小腰果」。而Selina熱愛孩子，卻在上一段婚姻沒有愛的結晶，讓外界好奇原因，對此Selina也早就解答，原來是受到火吻事件影響，打碎她當媽媽的夢想。
記者賴禹妡／綜合報導
Selina曾在2010年拍攝電視劇《我和春天有個約會》時，因一場爆破戲發生爆炸意外，導致她全身54%皮膚被燒傷，Selina經歷療傷復健之後重生，並和交往多年的男友張承中步入禮堂。Selina接受《蘋果新聞網》專訪時曾透露，火吻事件讓她擔心孩子有天也會遇到嚴重意外，使她對懷孕生子產生恐懼，即使遭到任爸恐嚇「會斷張家香火」也不願改變心意，直到身邊親友一個個當上媽媽，她才克服恐懼，做好當母親的心理準備，無奈還沒圓夢就已和張承中離婚。
Selina近期也在節目中透露，她當初得知懷孕時，第一時間興奮地和家人分享這個好消息，沒想到家人的驚嚇卻比驚喜多，讓她感到非常難過，還和家人產生疏離感，直到某次和妹妹通電話談心，才知道原來家人是擔心大過喜悅，令她十分感動。