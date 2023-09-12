世界12強棒球賽在台灣舉行考慮大巨蛋 悍創行銷：全力以赴爭取
世界12強棒球賽即將在明年11月舉行，長期舉辦我國國際大型賽會的悍創運動行銷，很有機會承辦此次賽事，甚至可以說十分有把握爭取到主辦賽權，不過因為上屆經典賽票價以及賽程等問題，有些球迷都把中華隊落敗原因歸咎在主辦方，有球迷留言：「有興趣，這次就不用跑到台中」、也有球迷看衰，「完了 又要晚接午了」。
運動中心/綜合報導
事實上中華棒協主要國際大型賽事，甚至經典賽、12強賽等，都主要由經驗豐富的團隊來爭取主辦，悍創也不是辦了就保證賺錢，但也要先支付給棒協「申辦費用」，才可能舉辦。
悍創運動行銷表示：「世界棒球12強賽事時程出爐，本屆將在臺北舉行14場精彩賽事，世界棒球12強賽事眾所矚目，本次定將全力以赴爭取賽事主辦權，一路以來都有收到球迷網友們的指教與建議，有任何囑咐與叮嚀都歡迎留言告訴我們。」
悍創目前都傾向主動爭取的方式，而不少球員也是悍創的經紀約，會打比賽也不特別意外，不過令人好奇的票價定位，以及大巨蛋有什麼設施等，還是球迷最期待的部分。
由於大巨蛋預計可容納4萬人以上球迷到場，預計這將會台灣有史以來最大型，最具有震撼力的一場賽事。