北海道湯咖哩號召大胃王！30分鐘完食「4.2公斤巨無霸」賺2988元

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台灣近期也有餐飲業者推出大胃王挑戰賽！來自日本的Suage北海道湯咖哩專門店，迎來進駐台灣兩週年紀念日，將於9月18日至10月31日平日下午14:00-17:00時段，推出「大胃王挑戰賽」。
只要在限時30分鐘內，完食總重量達4.2公斤的「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」套餐，不只免付1988元餐費，還能獲得1000元餐券，相當於賺到2988元！但是挑戰失敗者可是要自付餐點費1988元，但仍可獲得挑戰安慰獎「500元餐券」一張。提醒大家，Suage北海道湯咖哩專門店於台北、台南共3店鋪皆可接受報名挑戰，但無論多人用餐或單人挑戰大胃王賽，每日僅限3名，皆需前一日預約或預訂。
重量達4.2公斤的全新「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」組合，集結了店內2樣招牌主菜，超人氣牛肉漢堡排有如疊疊樂般從碗底堆起，可是一次放有5份之多，共達600克；再搭配一側宛如骨牌般排列、舖滿碗內半圈的日式角煮，更是多達15塊共600g，加上近5人份的素炸馬鈴薯、茄子、玉米筍等蔬菜，及日本冠軍原種斗南越光米飯600g、北海道本店直輸來台的招牌湯頭原味湯咖哩1350g。
Suage北海道湯咖哩今日邀來大胃王美少女泡芙現場挑戰，只見她豪邁先從蔬菜吃起，再將牛肉漢堡排切分成小塊後、快快逐一入口，泡芙還稱讚一咬下去，飽滿肉汁就滿滿冒出來，十分好吃。而選用究好豬之豬五花部位的日式角煮，則以味醂、日式醬油等醬料燉煮入味後，一咬就相當軟嫩。現場大胃王泡芙即使挑戰到快一半，仍以極快的速度、大口大口吞食角煮，她還喜歡到特別留了一大塊，準備在挑戰最後來壓軸收尾。
泡芙最後準備進攻白飯及湯咖哩時，突然被熱騰騰上桌的咖哩湯給嚇到，「對我來說太燙了！」她笑著拿起湯匙舀起湯咖哩，拌入白飯；另一手也忍不住，拿出湯匙邊攪拌湯咖哩散熱，使出「二刀流」手法。只見泡芙將近3～4人的白飯嗑光後，才緩緩喝起湯來，此刻時間才來到10多分鐘；泡芙還笑說，太燙的湯喝太快會傷食道。用著湯匙喝到約剩半碗，泡芙也等不及了，乾脆雙手捧起大碗、就口喝起來，最後大口喝個精光、碗底朝天，最終計時4.2公斤的「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」，泡芙只花了21分鐘就嗑光，令人讚嘆。
泡芙受訪時表示，很多大胃王的策略是先吃肉，但她自己是習慣先吃蔬菜顧胃、再吃肉類等較為固態的食材，最後才喝湯，她認為「先以蔬菜墊胃，並堆滿塊狀食材後，最後液體進入仍會有空間」，相當有科學分析。泡芙透露自己目前以國際快食比賽，上次到泰國比賽就發現自己進食速度太慢，發現別人胃容量可以到8～10公斤，但她坦承自己習慣搭配水吞嚥，所以胃容量就沒有那麼大。
泡芙還透露，今天挑戰前，早上還有吃完一份麥當勞早餐才來；她平常跟朋友聚餐的話，多會約在火鍋吃到飽，還笑說「朋友都覺得我在的話，可以cover他們」，她直說要自己要吃到40～50盤肉；不過自己在家的話，只會吃簡單的燙青菜比較養生，但會吃到約半顆高麗菜。