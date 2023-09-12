郭台銘不用擔心了！登記連署最晚到禮拜天 中選會：比照平日受理
中選會今（12）日公告總統、總統副總統選舉公告，並自112年9月13日起至9月17日止，受理申請為總統副總統選舉被連署人。不過，逢9月16、17日為周休二日，中選會也指出，受理期間除因天然災害停班外，例休或其他休息日照常受理。
記者翁子竣／台北報導
中選會主委李進勇今說明，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，定於113年1月13日（星期六）舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止，預估選舉人數約1950萬人，並在全國設置1萬7794個投開票所，選務工作人員將超過20萬人，確保投票順利進行。
針對未獲政黨推薦連署人，中選會表示，自112年9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。至於連署門檻，依選罷法規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數百分之1.5，因此，「本次連署人數門檻為28萬9667人」。
此外，9月16、17逢例假日，對於相關人力安排，中選會向《NOWnews今日新聞網》表示，第16任總統副總統選舉，中選會訂於112年9月13日至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人，受理期間除因天然災害政府機關停止上班外，「其為星期六、星期日、國定假日或其他休息日仍照常受理」，六、日兩天人力安排自與週間相同。