新光三越Diamond Towers 9/16試營運！7餐飲含「RAW前主廚新店」

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曾經擔任江振誠RAW餐廳前主廚的黃以倫（Alain Huang）所領軍的新餐廳「A」，進駐在二館的四樓，9月初就已開放訂位，首日就已賣掉10月底前的9成座位，目前已確認所有位子已售罄。此次從餐廳設計道菜色，都用了大量的白色調，黃以倫說：「白是最能乘載各種元素的顏色，也最能跟任何顏色搭載。」，「A」籌備期歷時兩年半，首季菜單「Nature Sensation 自然而生：自我對話」以10位台灣傑出的設計工藝家為靈感，融合設計工藝與精緻料理技法。一般用餐區的午、晚餐定價分別是4850元（加一成服務費）和6850元（加一成服務費），菜單價格已包含一套酒精或無酒精性飲品。
📍li teppanyaki
初魚餐飲集團旗下有「初魚鐵板燒」與「初魚 鮨」，因為每人餐價僅1600+10％元，而被盛讚為CP值超高。而初魚集團也將在此次進駐「新光三越 Diamond Towers」三樓，創設全新鐵板燒品牌「li teppanyaki」，目前已正式開放可於官網訂位，每人餐價是每人2500+10%，同樣是走無菜單料理模式，菜色曝光確定主菜將有和牛菲力，搭配各季節性菜色，料理手法融合歐法與日式元素。另外，餐廳僅有兩桌，等於每餐期僅能夠提供大約15個座位。
📍夏花餐室
「夏花餐室」也將進駐三樓，餐廳創辦人為Chef Vaz Joseph Elias，是原本「想想廚房」的主廚，擔任餐廳概念規劃及經營管理。餐廳並由主廚Wilfred John Coelho率領5位資深印籍廚師，並偕同調酒師團隊，菜色將以印度地區貴族佳餚為主，透過咖哩、坦都燒烤及烤餅等。
📍日本橋玉井
連5年被選入台北米其林指南的「日本橋玉井」，是從原本復興北路搬遷到「新光三越 DIAMOND TOWERS」，主打穴子（星鰻）料理，不同於一般鰻魚飯，星鰻箱盒膳分為滷煮與蒲燒兩種烹調方式，提供以穴子為主的箱盒膳，還有穴子握壽司、穴子蛋捲等各式料理。
📍小小樹食
連續兩年獲得米其林綠星肯定的健康蔬食餐廳「小小樹食」，強調真食物，講究食材來源等理念，並推廣一週二次的無肉飲食觀念，讓健康飲食型態自然融入生活，深受時尚男女和健康一族喜愛。
📍興波咖啡、勺日
標榜每一層樓都有咖啡廳的「新光三越 DIAMOND TOWERS」，曩刮了世界冠軍吳則霖旗下咖啡品牌「Simple Kaffa興波咖啡」，另外也有勺日咖啡，並打造首間甜點咖啡店型「勺日新光Let’s Go店」，空間中座位將僅有20席，門市也將獨家販售288層超酥脆的「散步系法式千層」，法式千層標榜使用極低乳糖牛奶的奶油製作，共288層酥皮，再搭配多款卡士達、新鮮水果及零食。