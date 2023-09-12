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新光三越Diamond Towers 9/16試營運！7餐飲含「RAW前主廚新店」

▲台北東區最新百貨「新光三越 Diamond Towers」於9月16日試營運，並將有多家知名餐飲品牌進駐，包含RAW前主廚黃以倫開設新餐廳「A」、初魚新品牌「li teppanyaki」等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北東區最新百貨「新光三越 Diamond Towers」於9月16日試營運，並將有多家知名餐飲品牌進駐，包含RAW前主廚黃以倫開設新餐廳「A」、初魚新品牌「li teppanyaki」等。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台北東區終於又將有新百貨商城，新光三越首度進軍東區商圈的新品牌「新光三越 Diamond Towers（台北之星）」預計9月16日正式對外試營運，引進百家品牌，時尚精品之外，餐飲也是其一大賣點，「新光三越 Diamond Towers」更是標榜每層樓都有咖啡廳進駐，且已確定多達16家餐飲品進駐，裡頭也有不少名店，像是RAW前主廚黃以倫開設新餐廳「A」、初魚新品牌「li teppanyaki」等。

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📍A餐廳／Restaurent A
曾經擔任江振誠RAW餐廳前主廚的黃以倫（Alain Huang）所領軍的新餐廳「A」，進駐在二館的四樓，9月初就已開放訂位，首日就已賣掉10月底前的9成座位，目前已確認所有位子已售罄。此次從餐廳設計道菜色，都用了大量的白色調，黃以倫說：「白是最能乘載各種元素的顏色，也最能跟任何顏色搭載。」，「A」籌備期歷時兩年半，首季菜單「Nature Sensation 自然而生：自我對話」以10位台灣傑出的設計工藝家為靈感，融合設計工藝與精緻料理技法。一般用餐區的午、晚餐定價分別是4850元（加一成服務費）和6850元（加一成服務費），菜單價格已包含一套酒精或無酒精性飲品。

▲江振誠RAW餐廳前主廚的黃以倫（Alain Huang）所領軍的新餐廳「A」，籌備期歷時兩年半，空間設計相當具特色，用了許多「穿透」的元素。（圖／記者葉盛耀攝）
▲江振誠RAW餐廳前主廚的黃以倫（Alain Huang）所領軍的新餐廳「A」，籌備期歷時兩年半，空間設計相當具特色，用了許多「穿透」的元素。（圖／記者葉盛耀攝）
📍li teppanyaki
初魚餐飲集團旗下有「初魚鐵板燒」與「初魚 鮨」，因為每人餐價僅1600+10％元，而被盛讚為CP值超高。而初魚集團也將在此次進駐「新光三越 Diamond Towers」三樓，創設全新鐵板燒品牌「li teppanyaki」，目前已正式開放可於官網訂位，每人餐價是每人2500+10%，同樣是走無菜單料理模式，菜色曝光確定主菜將有和牛菲力，搭配各季節性菜色，料理手法融合歐法與日式元素。另外，餐廳僅有兩桌，等於每餐期僅能夠提供大約15個座位。

▲初魚集團即將進駐台北東區「新光三越 Diamond Towers」，創設全新鐵板燒品牌「li teppanyaki」，昨（7）日正式開放可於官網訂位，每人餐價為2500+10%元。（圖／取自li teppanyaki臉書）
▲初魚集團即將進駐台北東區「新光三越 Diamond Towers」，創設全新鐵板燒品牌「li teppanyaki」，昨（7）日正式開放可於官網訂位，每人餐價為2500+10%元。（圖／取自li teppanyaki臉書）
📍夏花餐室
「夏花餐室」也將進駐三樓，餐廳創辦人為Chef Vaz Joseph Elias，是原本「想想廚房」的主廚，擔任餐廳概念規劃及經營管理。餐廳並由主廚Wilfred John Coelho率領5位資深印籍廚師，並偕同調酒師團隊，菜色將以印度地區貴族佳餚為主，透過咖哩、坦都燒烤及烤餅等。

▲「夏花餐室」也將進駐「新光三越 Diamond Towers」三樓，餐廳創辦人為Chef Vaz Joseph Elias，是原本曾獲米其林餐盤推薦殊榮的「想想廚房」的主廚。（圖／取自想想廚房臉書）
▲「夏花餐室」也將進駐「新光三越 Diamond Towers」三樓，餐廳創辦人為Chef Vaz Joseph Elias，是原本曾獲米其林餐盤推薦殊榮的「想想廚房」的主廚。（圖／取自想想廚房臉書）
📍日本橋玉井
連5年被選入台北米其林指南的「日本橋玉井」，是從原本復興北路搬遷到「新光三越 DIAMOND TOWERS」，主打穴子（星鰻）料理，不同於一般鰻魚飯，星鰻箱盒膳分為滷煮與蒲燒兩種烹調方式，提供以穴子為主的箱盒膳，還有穴子握壽司、穴子蛋捲等各式料理。

▲「日本橋玉井」主打穴子（星鰻）料理。（圖／翻攝日本橋玉井臉書）
▲「日本橋玉井」主打穴子（星鰻）料理。（圖／翻攝日本橋玉井臉書）
📍小小樹食
連續兩年獲得米其林綠星肯定的健康蔬食餐廳「小小樹食」，強調真食物，講究食材來源等理念，並推廣一週二次的無肉飲食觀念，讓健康飲食型態自然融入生活，深受時尚男女和健康一族喜愛。

▲連續兩年獲得米其林綠星肯定的健康蔬食餐廳「小小樹食」，推廣一週二次的無肉飲食觀念。（圖／取自小小樹食臉書）
▲連續兩年獲得米其林綠星肯定的健康蔬食餐廳「小小樹食」，推廣一週二次的無肉飲食觀念。（圖／取自小小樹食臉書）
📍興波咖啡、勺日
標榜每一層樓都有咖啡廳的「新光三越 DIAMOND TOWERS」，曩刮了世界冠軍吳則霖旗下咖啡品牌「Simple Kaffa興波咖啡」，另外也有勺日咖啡，並打造首間甜點咖啡店型「勺日新光Let’s Go店」，空間中座位將僅有20席，門市也將獨家販售288層超酥脆的「散步系法式千層」，法式千層標榜使用極低乳糖牛奶的奶油製作，共288層酥皮，再搭配多款卡士達、新鮮水果及零食。

▲「勺日新光Let’s Go店」門市將獨家販售288層超酥脆的「散步系法式千層」。（圖／勺日咖啡廳提供）
▲「勺日新光Let’s Go店」門市將獨家販售288層超酥脆的「散步系法式千層」。（圖／勺日咖啡廳提供）

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