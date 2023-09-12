朱芯儀3個月內送走2至親 罹乳癌陷入谷底：人生最慘的一年
藝人朱芯儀擔任時尚雜誌公益大使，今（12）日出席「裙襬澎澎RUN」乳癌防治活動，朱芯儀8月重建乳房，切掉整塊肚皮補到胸部，完成乳癌治療最後一哩路，回顧去年簡直是「人生最慘的一年」，3個月內送走外婆、姑姑2個親人，朱芯儀勇敢面對：「如果現在覺得辛苦，恭喜你正在上坡道，從谷底離開。」她把這句話送給病友一起勉勵。
記者羅凌筠／台北報導
朱芯儀1年歷經18次化療重拾健康，她說：「現在還要修點小疤，在我心裡算是告一個段落，這是一生要對抗的疾病，我會開開心心正向面對。」她也坦言去年過得非常艱辛，「我外婆7月過世，辦喪事期間我一直哭，8月心情好一點，回家準備拍YouTube，換醫生說姑姑快不行了，我心裡想說太慘了，9月換姑姑走，去年真的是人生最慘的一年。」
而今年8月，老公衛斯理宣布朱芯儀抗癌成功，「終於在這門難修的課堂裡畢業了」，朱芯儀透露自己復健過程，「要告訴動完手術的病友，手術容易沾黏，一定要動、要壓牆，伸展是必要的，我的手伸直痛到爆炸，但是不拉會更痛。」她的運動項目包含快走、瑜伽、重訓，朱芯儀說：「我有氧運動不能做太久，會喘比較快，疫情後肺功能也變差，定期要噴氣喘藥。」