評綠營若國會過半　周玉蔻：柯建銘是時候任立法院長

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新潮流部分，周玉蔻表示，新潮流年輕世代優秀者眾，但竟然要留任沈發惠，她不客氣的說，派系個別自己人色彩太濃厚了，難道不怕外界繼續挖林秉樞的內幕，質疑新潮流不是最會培養人才，但這4年看不出派系尖兵之外，質疑「沈發惠在立法院有什麼特殊表現」。
湧言會部分，周玉蔻指出，建商惡名昭彰百姓氣翻天，居然有意提名建商媳婦李妍慧取代表現優秀、戰功顯著的林楚茵「這個新興派系缺錢嗎？」認為林楚茵幫忙打選戰，會抓題目、會寫臉書，能言善道又上相。可貴的是，她把原本被藍營把持、無趣的財委會委員及召委位置，經營的有聲有色。
周玉寇說，林楚茵面對富邦、新光金及中信金等大財團，不卑不亢，攻的這些家族金控原形畢露，是民進黨史上表現最優秀的財委會立委，湧言會幾位領導頭頭，竟不知惜才，「居然找建商代理人取代？這對得起創辦人海董嗎？」
正國會方面傳推出王義川，周玉蔻坦言，王不是不優秀，而是林佳龍親信色彩太強，當不分區，恐怕淪為某人打手，說明正國會目前正在三教九流重整中，「應該可以推出更適合人選吧？最後對於總召柯建銘連任，周玉寇認為，是民進黨需要柯的多，綠營若是過半，「以他的功勞出任立法院長，也是時候了」。
專業組部分，周玉蔻說，賴清德人脈廣闊、頭腦清楚，又不受制於利益團體，推出人選，接受檢驗，不可避免。但她提醒，2024賴清德本人掌握一定支持度，勝選機率不低，但民進黨政黨票，分裂投票可能性高，以上所提派系名單，恐怕很多人不會買單。
周玉蔻說，賴清德面對不公不義、黑金賄選、利害分贓，及個別同志的能力操守，一向是非分明，應該不會任令派系裝糊塗亂來。