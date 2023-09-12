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評綠營若國會過半　周玉蔻：柯建銘是時候任立法院長

▲周玉蔻表示，民進黨若國會過半，以柯建銘的功勞出任立法院長也是時候了。（圖／記者陳明中攝）
▲周玉蔻表示，民進黨若國會過半，以柯建銘的功勞出任立法院長也是時候了。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨預計在9月籌組不分區立委提名委員會，資深媒體人周玉蔻今（12）日分析，英系擬陳時中與莊瑞雄，應該只能擇一；新潮流要留任沈發惠，不解其在立院有何特殊表現；而湧言會更不怕死，居然有意提名建商媳婦李妍慧；傳正國會推王義川，她認為不是不優秀，而是林佳龍親信色彩太強；總召柯建銘部分，若國會過半，以柯的功勞出任立法院長也是時候了。最後強調主席賴清德一向是非分明，應該不會任令派系裝糊塗亂來。

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關於民進黨不分區立委，周玉蔻表示，英系若要提名陳時中，又要提名莊瑞雄，台東還有劉櫂豪威脅參選，認為劉櫂豪先理虧，初選輸了就該願賭服輸。而陳時中與莊瑞雄只能一個，派系自己決定，所謂總統蔡英文答應莊兩任之說，「現在的主席叫賴清德，小英會干政嗎？」

新潮流部分，周玉蔻表示，新潮流年輕世代優秀者眾，但竟然要留任沈發惠，她不客氣的說，派系個別自己人色彩太濃厚了，難道不怕外界繼續挖林秉樞的內幕，質疑新潮流不是最會培養人才，但這4年看不出派系尖兵之外，質疑「沈發惠在立法院有什麼特殊表現」。

湧言會部分，周玉蔻指出，建商惡名昭彰百姓氣翻天，居然有意提名建商媳婦李妍慧取代表現優秀、戰功顯著的林楚茵「這個新興派系缺錢嗎？」認為林楚茵幫忙打選戰，會抓題目、會寫臉書，能言善道又上相。可貴的是，她把原本被藍營把持、無趣的財委會委員及召委位置，經營的有聲有色。

周玉寇說，林楚茵面對富邦、新光金及中信金等大財團，不卑不亢，攻的這些家族金控原形畢露，是民進黨史上表現最優秀的財委會立委，湧言會幾位領導頭頭，竟不知惜才，「居然找建商代理人取代？這對得起創辦人海董嗎？」

正國會方面傳推出王義川，周玉蔻坦言，王不是不優秀，而是林佳龍親信色彩太強，當不分區，恐怕淪為某人打手，說明正國會目前正在三教九流重整中，「應該可以推出更適合人選吧？最後對於總召柯建銘連任，周玉寇認為，是民進黨需要柯的多，綠營若是過半，「以他的功勞出任立法院長，也是時候了」。

專業組部分，周玉蔻說，賴清德人脈廣闊、頭腦清楚，又不受制於利益團體，推出人選，接受檢驗，不可避免。但她提醒，2024賴清德本人掌握一定支持度，勝選機率不低，但民進黨政黨票，分裂投票可能性高，以上所提派系名單，恐怕很多人不會買單。

周玉蔻說，賴清德面對不公不義、黑金賄選、利害分贓，及個別同志的能力操守，一向是非分明，應該不會任令派系裝糊塗亂來。

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