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支持一中政策！喬治亞開放中國公民免簽　完全拒絕中華民國護照

▲中國國家主席習近平7月28日在成都，會見到訪的喬治亞總理加里巴什維利。（圖／翻攝自新華社）
▲中國國家主席習近平7月28日在成都，會見到訪的喬治亞總理加里巴什維利。（圖／翻攝自新華社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

喬治亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）11日宣布，喬治亞從即日起給予中國公民免簽待遇，相關細則很快就會公布。不過喬治亞長期拒絕持有中華民國護照者入境，被外交部列為「對我不友善國家」。

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根據《新華社》報導，加里巴什維利在9月11日舉行的政府會議上表示，中國是世界第二大經濟體，深化對驊經貿合作、吸引更多中國投資、接待更多中國遊客都是喬治亞政府的重要工作方向。

加里巴什維利表宣布，喬治亞政府決定即日起給予中國公民免簽待遇，相關細則將很快公布。

喬治亞，在中國稱之為「格魯吉亞」，地跨歐亞兩洲，位於南高加索黑海沿岸，東鄰亞塞拜然及亞美尼亞，南與土耳其接壤。喬治亞領土面積達69700平方公里，人口數量約372萬人（2022年），主要族群為喬治亞族，其他主要少數民族有亞美尼亞族、俄羅斯族和亞塞拜然族等，官方語言為喬治亞語，當地居民亦多通曉俄語。

2023年7月，中國國家主席習近平在成都會見訪中的加里巴什維利，中喬雙方宣布將兩國關係提升至戰略夥伴關係，共同致力於拓展兩國政治、經濟、文化等各領域合作，加強國際事務協作，持續深化兩國關係。

而喬治亞在1991年蘇聯解體後獨立，從未與台灣有正式外交關係，僅有中華民國國際經濟合作協會和喬治亞商工總會展開民間交流。喬治亞在2005年時宣布支持「一個中國」政策，並自2016年開始，喬治亞外交部明文規定，拒絕持有中華民國護照的國民申請簽證。

喬治亞是世界上少數完全拒絕承認中華民國護照的國家之一。據外交部官網顯示， 喬治亞政府對我並非友善，國人申辦簽證具相當難度，除非是應邀參加在喬國舉辦之國際會議或國際體育賽事，始能個案取得簽證。官網同時也建議國人避免在喬治亞轉機。

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