支持一中政策！喬治亞開放中國公民免簽　完全拒絕中華民國護照

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加里巴什維利表宣布，喬治亞政府決定即日起給予中國公民免簽待遇，相關細則將很快公布。
喬治亞，在中國稱之為「格魯吉亞」，地跨歐亞兩洲，位於南高加索黑海沿岸，東鄰亞塞拜然及亞美尼亞，南與土耳其接壤。喬治亞領土面積達69700平方公里，人口數量約372萬人（2022年），主要族群為喬治亞族，其他主要少數民族有亞美尼亞族、俄羅斯族和亞塞拜然族等，官方語言為喬治亞語，當地居民亦多通曉俄語。
2023年7月，中國國家主席習近平在成都會見訪中的加里巴什維利，中喬雙方宣布將兩國關係提升至戰略夥伴關係，共同致力於拓展兩國政治、經濟、文化等各領域合作，加強國際事務協作，持續深化兩國關係。
而喬治亞在1991年蘇聯解體後獨立，從未與台灣有正式外交關係，僅有中華民國國際經濟合作協會和喬治亞商工總會展開民間交流。喬治亞在2005年時宣布支持「一個中國」政策，並自2016年開始，喬治亞外交部明文規定，拒絕持有中華民國護照的國民申請簽證。
喬治亞是世界上少數完全拒絕承認中華民國護照的國家之一。據外交部官網顯示， 喬治亞政府對我並非友善，國人申辦簽證具相當難度，除非是應邀參加在喬國舉辦之國際會議或國際體育賽事，始能個案取得簽證。官網同時也建議國人避免在喬治亞轉機。