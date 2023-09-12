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64歲胡瓜玩IG了！瘋狂健身暴瘦一大圈　帥氣照直逼「五月天阿信」

▲64歲胡瓜開始經營IG了，近期瘋狂健身，暴瘦一大圈，還拍下一連串的帥氣照片，直逼「五月天阿信」。（圖／胡瓜IG、臉書）
▲64歲胡瓜開始經營IG了，近期瘋狂健身，暴瘦一大圈，還拍下一連串的帥氣照片，直逼「五月天阿信」。（圖／胡瓜IG、臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

現年64歲的資深藝人胡瓜，憑藉幽默又在地化的風格聞名，其主持長達22年的《綜藝大集合》更成為家家戶戶必看節目。近日，胡瓜在社群平台上動作頻頻，不僅睽違多年重拾健身運動，身材體態變得更加精壯，還有粉絲抓到胡瓜也有在玩IG，帥氣度直逼五月天阿信，反轉大家的既定印象。

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胡瓜近日臉書瘋狂分享生活，先是重拾健身房的懷抱，無論倒立還是重訓，通通難不倒他，更加證明自己是「海軍陸戰隊」出身，直呼：「最近，有回到陸戰隊的感覺，下次挑戰蛙人操！」就連颱風天都是積極運動，只見胡瓜秀出精壯手臂，讓大家超級驚訝。

▲胡瓜瘦到呈現倒三角形的體態，西裝還要重新找人弄好，讓他相當自豪。（圖／胡瓜FB）
▲胡瓜瘦到呈現倒三角形的體態，西裝還要重新找人弄好，讓他相當自豪。（圖／胡瓜FB）
由於胡瓜瘦下來的速度實在太快，還間接影響工作要穿的西裝，但對他來說非常自豪，「上週才做好這整套西裝，這週就覺得太大，大家都看到我瘦了，瘦的很有感！」直到今（12）日下午，胡瓜越玩越起勁，還刻意營造文青風，拍下有如韓系歐巴的照片，「文字是沒有溫度的，同樣一本書，每個人體會與理解都不同，就像你現在看我的照片一樣。」

據消息人士透露，胡瓜其實還有偷偷玩IG，目前僅有243位粉絲追蹤。有趣的是，IG最後一張照片，胡瓜穿著時髦的帥氣打扮，對著鏡頭深情放電，還說這是他上班前與上班後的模樣，有如五月天的阿信一樣，更有網友直呼：「以前是阿信被笑說像胡瓜，現在要反過來了！」

▲胡瓜刻意營造文青風，宛如韓系歐巴一樣。（圖／胡瓜FB）
▲胡瓜刻意營造文青風，宛如韓系歐巴一樣。（圖／胡瓜FB）



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