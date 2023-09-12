64歲胡瓜玩IG了！瘋狂健身暴瘦一大圈 帥氣照直逼「五月天阿信」
現年64歲的資深藝人胡瓜，憑藉幽默又在地化的風格聞名，其主持長達22年的《綜藝大集合》更成為家家戶戶必看節目。近日，胡瓜在社群平台上動作頻頻，不僅睽違多年重拾健身運動，身材體態變得更加精壯，還有粉絲抓到胡瓜也有在玩IG，帥氣度直逼五月天阿信，反轉大家的既定印象。
記者詹鎰睿／綜合報導
胡瓜近日臉書瘋狂分享生活，先是重拾健身房的懷抱，無論倒立還是重訓，通通難不倒他，更加證明自己是「海軍陸戰隊」出身，直呼：「最近，有回到陸戰隊的感覺，下次挑戰蛙人操！」就連颱風天都是積極運動，只見胡瓜秀出精壯手臂，讓大家超級驚訝。
由於胡瓜瘦下來的速度實在太快，還間接影響工作要穿的西裝，但對他來說非常自豪，「上週才做好這整套西裝，這週就覺得太大，大家都看到我瘦了，瘦的很有感！」直到今（12）日下午，胡瓜越玩越起勁，還刻意營造文青風，拍下有如韓系歐巴的照片，「文字是沒有溫度的，同樣一本書，每個人體會與理解都不同，就像你現在看我的照片一樣。」
據消息人士透露，胡瓜其實還有偷偷玩IG，目前僅有243位粉絲追蹤。有趣的是，IG最後一張照片，胡瓜穿著時髦的帥氣打扮，對著鏡頭深情放電，還說這是他上班前與上班後的模樣，有如五月天的阿信一樣，更有網友直呼：「以前是阿信被笑說像胡瓜，現在要反過來了！」