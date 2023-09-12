房市慘拖累傢俱業！中國「IKEA」宣布長期降價、接受分期付款
中國房市慘澹連帶影響經濟復甦，其中瑞典居家用品品牌IKEA繼宣布結束部分店面營運後，又宣布將對超過300種產品進行降價，還提供消費者分期付款的服務，同時強調這類降價並非短期、一時性的措施，而是「長期降價」盼能藉此對應下行的消費趨勢。
國際中心楊智傑／綜合報導
房地產市場的不景氣也連帶衝擊了中國境內的家具業，瑞典傢飾零售龍頭「宜家」宣布在中國提出未來三年的「救市」計畫，表示將在中國市場投資人民幣63億元，不僅將從明年起計畫提供消費者可以分期付款的服務，還宣布超過300種產品將會進行長期性的降價，以專業的家居解決方案、個性化服務及全渠道生態建設帶動消費。
根據《界面新聞》報導，此前IKEA已經宣布結束宜家上海靜安城市店的試點，並計畫於今年底停止運營，去年更分別在4月、7月相繼關閉貴陽商場以及上海楊浦商場2個實體店面，目前在中國剩下34家大型商場與2家體驗店。
報導提到，在經濟增長放緩的情況下，中國消費者不願消費的心理狀況，使家居業者紛紛祭出降價行為來鼓勵消費，包含居然之家、紅星美凱龍推出折扣優惠、訂製傢俱品牌歐派也將訂製衣櫃和櫥櫃下殺至歷史新低。
宜家中國副總裁布朗迪（Francois Brenti）則表示，2024年將特別為中國市場打造兩千多個新產品，同時針對三百餘種產品進行降價，且這個降價銷售的策略將會是長期性的。